Política

Reacción al anuncio

El Gobierno Vasco se precipita si quita la protección, según escoltas

Redacción

21/10/2011

Según la Asociación Española de Escoltas las "amenazas, presiones y actos violentos contra los cargos electos no acaban con el comunicado".

La Asociación Española de Escoltas cree que el Gobierno vasco se ha precipitado al anunciar que estudiará el recorte o la eliminación de escoltas que dan protección a personas amenazadas por ETA ante la "nueva situación" creada a raíz del comunicado de cese definitivo de la actividad armada.

Así lo ha expuesto esta asociación en una nota de prensa en la que destaca que las "amenazas, presiones y actos violentos contra los cargos electos no acaban con el comunicado de la banda terrorista".

"Creemos que no existen razones de peso, ni es recomendable por tanto, una precipitada retirada de medidas de seguridad, que en todo caso no deberían ser nunca de carácter general, sino de carácter individual tras un ponderado y exhaustivo análisis de riesgos", advierten los escoltas.

Resalta además esta asociación que, aunque el comunicado "es un avance, que demuestra la debilidad de ETA y refleja el éxito del trabajo realizado en el ámbito antiterrorista", la banda "no se ha disuelto, no ha entregado las armas, no muestra arrepentimiento.