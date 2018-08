Política

Declaración de ETA

Munilla quiere que la Iglesia sea un 'instrumento de reconciliación'

Redacción

24/10/2011

No obstante, el obispo de Donostia-San Sebastián advierte que "la comprensible ilusión social generada" por el anuncio de ETA "no puede acallar el dolor de las víctimas, que no ha cesado".

El obispo de Donostia-San Sebastián, José Ignacio Munilla. Foto: EFE El obispo de Donostia-San Sebastián, José Ignacio Munilla. Foto: EFE

Noticias (1) ETA anuncia el 'cese definitivo' de la violencia El obispo de Donostia-San Sebastián, José Ignacio Munilla, ha ofrecido el papel que puede desarrollar la Iglesia como "instrumento de reconciliación" para que "las heridas abiertas puedan llegar a sanarse". En el texto, el obispo, recién llegado de un viaje solidario a África, se ha referido al anuncio de cese definitivo de la violencia por parte de ETA y ha agradecido "a Dios poder ver más cerca la ineludible y urgente disolución" de la organización terrorista. En este contexto, el prelado donostiarra ha querido recordar de forma especial a cada una de las víctimas del terrorismo y a los que "sufren, a veces en el silencio de la soledad, la injusta ausencia de sus seres queridos". Ha advertido, en este sentido, de que "la comprensible ilusión social generada" por el anuncio de ETA "no puede acallar el dolor de las víctimas, que no ha cesado". Munilla ha asegurado que "el trabajo que se presenta a partir de este momento sigue siendo grande", ha expresado el ofrecimiento de la Iglesia como "instrumento de reconciliación" y haciendo suya una oración de San Francisco de Asís dice: "Señor, haz de nosotros un instrumento de tu paz". "Esta tarea de pacificación y reconciliación debe comenzar desde el interior de nuestros corazones de forma que cada uno de nosotros completemos el camino de nuestra conversión personal acogiendo a Cristo como aquel que ha derribado los muros que nos separan y haciendo posible una sociedad donde el vínculo de la caridad no sea una utopía y donde la verdad sea buscada en libertad y aceptada con humildad", ha agregado el obispo.



Comentarios