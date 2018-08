Política

Reunión lehendakari-Aralar

Aralar pide un lema que 'pueda ser aceptado' por todos los partidos

Redacción

26/10/2011

El coordinador general de Aralar, Patxi Zabaleta, sitúa la prioridad en estos momentos en el trato a víctimas y presos de ETA.

El coordinador general de Aralar, Patxi Zabaleta, ha defendido este miércoles que la convocatoria que negocia el Gobierno Vasco con los partidos para que los ciudadanos celebren el fin del terrorismo debe basarse en un lema que "pueda ser aceptado por todas las fuerzas políticas". Zabaleta sitúa la prioridad en estos momentos en el trato a víctimas y presos de ETA.

Una delegación de Aralar integrada por Zabaleta y los parlamentarios de esta misma formación Aintzane Ezenarro y Dani Maeztu se ha reunido esta tarde con el lehendakari Patxi López dentro de la ronda de contactos abierto por éste para analizar con los partidos vascos el escenario político y social abierto a raíz de la decisión de ETA de poner de forma definitiva fin a sus acciones violentas.

Zabaleta ha comparecido al término de la entrevista ante la prensa y ha advertido de la necesidad de "no confundir paz con política" en esta nueva fase de la historia de Euskadi, pero ha precisado que eso no quiere decir que la política no deba cumplir un papel. Y su función tiene que ser, ha dicho, "ayudar en el tránsito hacia una sociedad equilibrada y respetuosa donde las relaciones estén por encima de las diferencias ideológicas, el debate y la lucha política".



"El tratamiento de las víctimas, de los presos y de lo que es dentro de la sociedad y la bases para el recíproco respeto en la sociedad son nuestra máxima preocupación", ha añadido.