Falta de consenso

El Parlamento Vasco, incapaz de aprobar una declaración sobre ETA

Redacción

27/10/2011

UPyD ha sido el único partido que no ha apoyada el texto de dos puntos en el que se califica de positivo el paso dado por ETA de anunciar el cese definitivo de su actividad armada.

La falta de consenso en la Cámara vasca ha impedido hoy la aprobación de una declaración institucional en la que se valore el anuncio del cese definitivo de violencia por parte de ETA.

Todos los partidos salvo UPyD han estado de acuerdo en un texto de dos puntos en el que se califica de positivo el paso dado por ETA de anunciar el cese definitivo de su actividad armada.

Sin embargo, al no sumarse al documento todos los grupos, la iniciativa no ha salido adelante como declaración institucional sino como declaración de Presidencia y ha sido leída por la presidenta de la Cámara de Vitoria, Arantza Quiroga, al final del pleno.

En un segundo punto se reconoce que la perseverancia de la sociedad vasca que, por unanimidad ha exigido la desaparición de ETA y el respeto de los derechos humanos, ha sido un elemento muy importante para lograrlo.

Al término del pleno, el parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro, ha explicado en los pasillos de la Cámara que no se ha sumado al texto porque a su juicio se queda "muy corto" y ha dicho que ha echado en falta que no se precise que ETA no ha desaparecido y que hay que exigir su disolución.