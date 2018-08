Política

Ronda de contactos

Maneiro: 'Patxi López no convocará la mesa de partidos a corto plazo'

Redacción

27/10/2011

El parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro, ha comunicado al lehendakari, Patxi López, la negativa de su formación a participar en una mesa de partidos para analizar el nuevo escenario político y ha asegurado que el lehendakari le ha dicho que no tiene intención de convocarla "en el corto plazo".



Maneiro ha hecho estas declaraciones tras reunirse con el lehendakari dentro de su ronda de contactos para analizar la nueva situación política tras el anuncio del cese de la actividad violenta de ETA.



El parlamentario de UPyD ha dicho que se alegra de que el lehendakari no vaya a convocar a corto plazo una mesa de partidos para analizar el nuevo escenario porque, a su juicio, donde se deben tomar decisiones es en el Parlamento Vasco.



Maneiro ha recordado al lehendakari que "el fin de ETA no se ha producido todavía" aunque ha reconocido que se ha abierto "un tiempo de esperanza" y ha opinado que "lo que hay que hacer ahora es derrotar el proyecto político totalitario de ETA para lo cual los demócratas tienen que estar unidos y marcar la agenda".



En este sentido, ha opinado que los demócratas deben decirle a ETA que tiene que disolverse de manera incondicional y que tiene que entregar las armas y colaborar con la justicia "porque sigue habiendo más de 300 crímenes sin resolver".