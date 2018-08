Política

En Barakaldo

Basagoiti: 'Hay que convertir el final de ETA en creación de empleo'

Redacción

29/10/2011

Ha recordado algunas encuestas que apuntan que el PP puede ganar las próximas elecciones en Euskadi y ha opinado que, de confirmarse, serviría para "bajar los humos a Batasuna".

El presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, ha señalado que "del comunicado de ETA ni se come, ni se crea trabajo" y ha afirmado que "hay que convertir el final de ETA en creación de empleo".

Basagoiti, que ha participado en un acto del PP en los terrenos del futuro parque empresarial de Burtzeña, en Barakaldo (Bizkaia), ha destacado que "hay algunos que quieren convertir en más inestabilidad y más incertidumbre el hecho de que hayamos conseguido que ETA nos deje en paz".

Según ha dicho, "del comunicado de ETA no se come, del comunicado de ETA no se crea trabajo, del comunicado de ETA no se vive, y tampoco se vive de la ansiedad que tienen el PNV y el PSE con las reclamaciones de Batasuna".

Ha recordado algunas encuestas que apuntan que el PP puede ganar las próximas elecciones en Euskadi y ha opinado que, de confirmarse, serviría para "bajar los humos a Batasuna y para dar un toque de atención al PNV y al PSE, y que se tengan que centrar".

También ha asegurado que dicho resultado electoral "sería muy bueno" para la economía y para el país.