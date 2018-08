Política

Polémica con el PNV

Patxi López: 'No es momento de creer que hay conflicto político'

Redacción

02/11/2011

El lehendakari ha contestado así al presidente del PNV, Iñigo Urkullu, quien ha considerado al jefe del Ejecutivo vasco "exponente del conflicto político".

El lehendakari, Patxi López, ha afirmado que "no es momento de pedir rancho aparte" ni de creer que hay "conflicto político" porque el PNV no gobierna, y ha instado a la "unidad y la suma de esfuerzos" entre partidos, en lugar de buscar "una especie de recogida de beneficios" del fin de la violencia.

El lehendakari ha realizado estas declaraciones después de que el presidente del EBB del PNV, Iñigo Urkullu, asegurara este martes que López es lehendakari gracias al "conflicto político".

En los desayunos de Fórum Europa-Tribuna Euskadi, el jefe del Ejecutivo vasco ha recordado que en Euskadi se viven momentos de esperanza "por esta nueva libertad recobrada", tras el anuncio de ETA de su renuncia a la violencia. "Es la primera vez, desde hace 75 años, que nuestros candidatos pueden ir por los pueblos del País Vasco sin miedo a las amenazas o del totalitarismo franquista o de la violencia terrorista", ha añadido.

"Hoy no es el momento de pedir rancho aparte, no es el momento de ponerse nervioso creyendo que hay un conflicto político en Euskadi solo porque algunos no gobiernan, sino que es el momento de fortalecer la unidad de la sociedad vasca para resolver los problemas urgentes que tenemos", ha destacado.





Reunión con el grupo parlamentario del PSE

Por otro lado, el lehendakari ha defendido que tras el cese definitivo de la actividad de ETA, "no se puede consentir que nadie, por intentar sacar réditos partidistas, pretenda imponer un relato que se sustente en el olvido", y ha pedido al grupo parlamentario del PSE que siga trabajando en la "búsqueda de consensos" en el Parlamento Vasco, "aunque haya quienes se empeñen en buscar el disenso por la coyuntura electoral".

En un comunicado, el grupo parlamentario socialista ha informado de que Patxi López, en una reunión celebrada este miércoles con los miembros de este grupo, ha resaltado que la situación política abierta tras el cese del terrorismo supone "un gran alivio para todos los que hemos estado dando la cara por las libertades y por el Estado de derecho de este país".





Víctimas

Además, el cabeza de lista del PSOE al Congreso por Bizkaia, Eduardo Madina, ha reclamado a las víctimas que "no se callen" porque "son la cara y el nombre propio de la tragedia humana" que ha vivido este país".

Por su parte, el ministro de Presidencia y cabeza de lista por Araba, Ramón Jáuregui, ha insistido en que el Gobierno de Zapatero no adoptará, a 15 días de las elecciones, ninguna medida referente a presos o a otras cuestiones relacionadas con la consolidación de la paz porque será el próximo Ejecutivo que salga de las urnas quien los tenga que abordar.