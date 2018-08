Política

Manex Castro admite ante la AN que perpetró el atentado de Lazkao

10/11/2011

Durante el juicio ha señalado que, tras perpetrar el atentado, se fue a la fiesta de disfraces de Tolosa.

Manex Castro, acusado de cometer el atentado contra la sede del PSE de Lazkao en 2009, ha reconocido este jueves en la Audiencia Nacional ser miembro de ETA y ha explicado que perpetró este ataque y después se disfrazó "de pingüino" y cogió "una borrachera del copón" en las fiestas de Tolosa.

Castro ha comparecido ante la Sección Segunda de la Sala de lo Penal en compañía de Mikel Garmendia, también acusado por colaborar en el atentado que se cometió el 23 de febrero de 2009.

El fiscal Vicente González Mota pide que Castro sea condenado a 25 años de cárcel por un delito de estragos y otro de depósito de explosivos y que Garmendia sea castigado con ocho años de prisión por colaboración con organización terrorista.

Manex Castro ha indicado a su defensa que mantiene una "relación muy estrecha" con Garmendia ya que le conoce de "toda la vida", pero que ni Mikel Garmendia ni nadie de su entorno conocía que era miembro de ETA ya que él nunca cambió de hábitos.

Respecto al atentado, ha explicado que aquel fin de semana pidió la furgoneta con la que cometió el ataque a su amigo ya que sabía que "no iba a pedirme explicaciones". "Es una persona muy abierta, muy bueno con todos, es un pedazo de pan y sabía que él no me iba a pedir explicaciones de nada", ha añadido.

Ese día envió un mensaje de texto a Garmendia pidiéndole que, si alguien preguntaba por él, dijera que había estado en la sidrería en la que trabajaba y que se verían en las txoznas durante las fiestas de Tolosa. Tras cometer el ataque, se puso el disfraz y devolvió las llaves de la furgoneta a Mikel.

"Estuvimos echando un trago y haciendo el payaso. Yo iba de pingüino", para agregar que al día siguiente habló con su amigo y admitieron haberse cogido los dos "una borrachera del copón".

Por su parte, Mikel Garmendia ha asegurado que no pertenece a la banda terrorista y que nunca ha colaborado con ella.

Castro, que fue arrestado en marzo de 2009 en Villabona, está reclamado junto a Aguinagalde y Errazkin por el asesinato del empresario Ignacio Uria, que se produjo el 3 de diciembre de 2008 en la localidad guipuzcoana de Azpeitia.