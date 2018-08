Política

Comité federal del PSOE

Rubalcaba pide un congreso democrático que fortalezca al partido

Redacción

26/11/2011

Zapatero dice que el PSOE sale "herido" de la derrota. El lehendakari, Patxi López, ha descartado "radicalmente" presentarse a la Secretaría General.

El candidato socialista a la Presidencia del Congreso el pasado 20N, Alfredo Pérez Rubalcaba, no ha desvelado este sábado si aspirará a ser secretario general del PSOE pero ha apostado por un Congreso democrático, porque "cuanto más abierto, más debate y más participación" tenga más contribuirá a "fortalecer" el partido.

"Democracia, democracia, democracia, y luego unidad e integración", ha remachado.



El cabeza de lista del PSOE para las elecciones del 20N,Alfredo Pérez Rubalcaba, ha hecho autocrítica por los resultados de esoscomicios, pero ha destacado que en ellas el PP no ha superado su techoy, si no ha sido capaz desuperar ahora los once millones de votos, nuncalos superará.

En su primera intervención en público tras la nocheelectoral, Rubalcaba ha asumido la derrota "en primera persona" en sucondición de candidato pero, tras un análisis rápido de los resultados,ha remarcado que el programa con el que el PSOE se presentó a laselecciones es válido para marcar las líneas maestras de la oposición.



Zapatero admite errores



El presidente del Gobierno en funciones, José Luis RodríguezZapatero, ha admitido errores de gestión y comunicación en la crisis económica y asegura que el PSOE sale "herido" de esta derrota. Peroinsiste en que hizo lo necesario "porque no había otra alternativa" y ve "difícil" imaginar un escenario más adverso para realizar una campañaelectoral.

El dirigente socialista ha hecho un repaso de loque se vio obligado a hacer debido a la crisis que ha calificado decambiante, pero considera

que la persistencia de esta y las dudas de que se vaya a salir de ella han llevado a los ciudadanos al "cambio por el cambio".

Además, al inicio de su intervención ha querido dejar claro que hasido la primera campaña electoral sin la "amenaza del terrorismo". Se trata, según ha dicho, del hecho "histórico" de mayor alcance en muchosaños. "Otros hechos pasarán y este quedará como patrimonio de todos losdemócratas", ha exclamado.

En el capítulo de agradecimientos, se ha dirigido en primer lugar al candidato Alfredo Pérez Rubalcaba de quien ha dicho quehapuesto empeño y ha desplegado energía y esfuerzo. En opinión deZapatero el programa del candidato es el que debe guiar ahora la laborde oposición.

El lehendakari descarta presentarse a la Secretaría General

Ellehendakari, Patxi López, ha reiterado su intención de no aspirar a laSecretaría General del PSOE, unb partido, según ha dicho, que debe ser"mucho más abierto, más permeable y capaz de conectar con laciudadanía". López ha hecho estas manifestaciones a su llegada a la sedefederal del PSOE, donde esta mañana se celebra el Consejo Federal.

Trasreiterar que ha descartado "radicalmente" presentarse a la SecretaríaGeneral, López ha dejado claro que su preocupación fundamental "está enEuskadi".



Candidatos a la secretaría general

Este Comité Federal del PSOE conducirá al relevo de José Luis Rodríguez Zapatero como secretario general, sin que Alfredo Pérez Rubalcaba y Carme Chacón, los nombres que más suenan, se hayan postulado oficialmente todavía.



El proceso culminará los días 3, 4 y 5 de febrero en Sevilla, con un congreso federal ordinario, lo que significa que no sólo tiene que haber un relevo en la dirección, sino que los socialistas deben definir una propuesta política.



Por eso, el Comité Federal aprobará la fecha definitiva y fijará un calendario para que las agrupaciones locales y provinciales designen al millar de delegados que viajarán a la capital andaluza.



Los nombres que suenan con más fuerza para sustituir a Zapatero son los de Rubalcaba y el de la ministra en funciones de Defensa, Carme Chacón, aunque ninguno de los dos ha formalizado oficialmente su candidatura.



De hecho, según fuentes próximas a Rubalcaba, éste no tiene intención de comunicar su decisión mañana y probablemente espere a la reunión de la Ejecutiva Federal del lunes.



Además, la Ejecutiva del PSOE tiene que formular una propuesta de cargos para el grupo parlamentario, tanto en el Congreso como en el Senado. Con independencia de si quiere optar o no a la secretaría general del PSOE, es probable que Rubalcaba sea designado para confrontar con el líder del PP, Mariano Rajoy, en el debate de investidura.