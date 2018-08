Política

Congreso de los Diputados

Amaiur actuará en Madrid de modo 'permanente, coherente y responsable'

Redacción

28/11/2011

Ugarteburu ha aclarado que para su coalición "Madrid no es sólo el Congreso o el Senado", sino que es "un altavoz necesario para reivindicar" los derechos "sociales y nacionales" de Euskal Herria.

La portavoz de Amaiur Maribí Ugarteburu ha asegurado hoy que la coalición integrada por la izquierda abertzale, Aralar, EA y Alternatiba, actuará en Madrid "de forma permanente, coherente, comprometida y responsable".



Así lo ha anunciado Ugarteburu durante una rueda de prensa celebrada en Donostia-San Sebastián para analizar la situación política creada tras las últimas elecciones generales, en la que ha comparecido acompañada por representantes de todas las sensibilidades que forman Amaiur.



En el turno de preguntas, Ugarteburu ha aclarado que para su coalición "Madrid no es sólo el Congreso o el Senado", sino que es "un altavoz necesario para reivindicar" los derechos "sociales y nacionales" de Euskal Herria "como país".



"La labor de Amaiur no se limitará solamente al trabajo institucional en el Congreso sino que tendrá que llevar también una importante labor de interlocución política y, sobre todo, de

pedagogía democrática, que buena falta hace".



Ugarteburu se ha referido asimismo a la posibilidad de que Amaiur tenga grupo propio en el Congreso, ha recordado que es una decisión que no depende de la coalición, aunque ha opinado que las declaraciones de algunos dirigentes del PP tras las elecciones "no han dado ninguna buena pista en esa dirección".



Ha lamentado, en este sentido, que el Partido Popular haya dicho que no va a "sentarse a hablar con Amaiur, que ha sido la fuerza más votada" en Euskadi, por lo que ha reclamado que "vayan cambiando de chip y adaptándose a la nueva realidad".



"Es tiempo de soluciones e instamos al próximo Gobierno español a que actúe con el nivel que se le supone y encare el conflicto político", ha insistido, antes de recordar que "Euskal Herria está ante una oportunidad histórica, pero también el Estado tiene un reto al que no puede dar la espalda".