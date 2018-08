Política

Entrevista en Radio Euskadi

PNV dice que el lehendakari está 'solo porque se lo ha ganado a pulso'

Redacción

29/11/2011

El presidente del PNV en Bizkaia, Andoni Ortuzar, ha afirmado que el lehendakari, Patxi López, "se ha alejado" hasta de su socio preferente, el PP, y "está solo porque se lo ha ganado a pulso".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, Ortuzar ha manifestado que, "quien tiene prisa" para que el PSE-EE abandone el Gobierno vasco, "es el país". "Quien tiene necesidad de que haya un Gobierno, porque ahora no lo hay, es Euskadi", ha apuntado.

En esta línea, ha señalado que ha oído a algún consejero del Gabinete López decir que el lehendakari "está sólo" y ha asegurado que lo está por su "inactividad, su inacción" y porque "esta última época en la que se ha comportado más como un candidato socialista que como un lehendakari".

A su juicio, esto "le ha alejado" de los ciudadanos vascos, y hasta "de su socio preferente". "Se lo ha ganado a pulso", ha insistido.

De esta forma, ha precisado que no es que el PNV tenga prisa para llegar al Ejecutivo, porque el que lo asuma, va hacerlo en una doble tarea: "hacer frente a la crisis y hacer frente a una gestión muy mala de este Gobierno actual, pero Euskadi no puede perder más tiempo".

El presidente del BBB ha añadido que, incluso los populares, manifiestan "sus dudas o su desconfianza sobre el propio comportamiento del lehendakari López".

Presupuestos

Ortuzar ha explicado que el PNV no enmendará a la totalidad las cuentas de la Comunidad Autónoma porque ha considerado "mucho más responsable y eficaz" presentar 229 enmiendas por valor de 185 millones de euros, para superar "los fallos y las carencias" de los presupuestos redactados por el Gobierno vasco.



Por otra parte, Ortuzar ha valorado el acuerdo de su partido con PP en Bizkaia para sacar adelante los presupuestos del territorio y ha reiterado que no está vinculado a un apoyo del grupo del PNV en Álava a las cuentas del 'popular' Javier De Andrés.



Ha explicado que ambos grupos "están negociando" en ese territorio y ha confiado en que alcancen un acuerdo para que "la marcha de Álava no se paralice".



En Gipuzkoa, Ortuzar ha recordado al gobierno foral de Bildu que no tiene mayoría absoluta para sacar adelante sus presupuestos y por ello, el PNV ha presentado una enmienda a la totalidad. A su juicio, "a Bildu se le ha subido un poco a la cabeza el triunfo electoral en Gipuzkoa" y no se da cuenta de que "necesita apoyos" y "compatibilizar su programa político con el de los demás".