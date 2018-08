Política

Polémica por Treviño

Rico dice que Treviño es Burgos y que el debate está cerrado

Redacción

29/11/2011

El presidente de Burgos ha recordado que Treviño es de Burgos, "como refrenda el Estatuto de autonomía (de Castilla y León), que es una norma constitucional"

El presidente de la Diputación burgalesa, César Rico (PP), ha defendido hoy que Treviño es Burgos y ha dado por cerrado el debate tras las declaraciones del diputado general de Álava, el popular Javier de Andrés, quien ayer indicó que apoyará a los ayuntamientos del enclave que quieran integrarse en la provincia

vasca.



Rico ha recordado que Treviño es de Burgos, "como refrenda el Estatuto de autonomía (de Castilla y León), que es una norma constitucional" y ha apuntado que así lo avalan sentencias del Tribunal Constitucional.



En este sentido, ha afirmado que la posición de la Diputación de Burgos y del PP en Burgos, que también preside, no cambia haga quien haga las declaraciones y ha dicho que "da lo mismo que quien abra la polémica sea del PP o de otras formaciones políticas".



"Un debate cerrado"



No obstante, ha indicado que la Diputación de Burgos no responderá formalmente a las declaraciones del diputado general de Álava porque considera que es un "debate cerrado" y se trata de una información periodística que no ha llegado a la institución burgalesa por ningún otro medio.



Rico ha asegurado que el objetivo de la Diputación de Burgos es mejorar la calidad de vida de los treviñeses, por lo que se ha mostrado abierto a dialogar sobre cualquier forma de cooperación y colaboración con instituciones del País Vasco y de Álava "siempre que no se ponga como condición encima de la mesa la anexión de Treviño Álava".