Política

Tras las elecciones

Amaiur desconoce todavía si tendrá grupo propio en el Congreso

Redacción

01/12/2011

El vicesecretario de comunicación del PP, Esteban González Pons, ha defendido tratar de "forma desigual a los que no son iguales", en referencia a UPyD y Amaiur.

Amaiur aun no ha recogido las acreditaciones en el Congreso de los Diputados, pero ya se está haciendo a la idea de la actitud que tendrán en la Cámara Baja hacia la coalición abertzale. La posibilidad de que pueda formar grupo propio está en entredicho, así lo indican las últimas declaraciones de líderes del PP.

Quedan dos semanas para que se constituyan las Cortes y una pregunta continúa en el aire: ¿Tendrán Amaiur y UPyD grupo propio?. En ese sentido, el vicesecretario de comunicación del PP, Esteban González Pons, ha defendido tratar de "forma desigual a los que no son iguales". De sus palabras se desprende que mientras que UPyD podría formar grupo propio, Amaiur pasaría a integrarse en el grupo mixto.

La situación "de facto" de la que ambas formaciones parten no es, con todo, muy distinta. En aplicación del reglamento Cámara, Amaiur se ha quedado a una sola décima de formar grupo, al no lograr en Navarra el 15% de los votos correspondientes por circunscripción. UPyD, por su parte, no alcanza el 5% de votos emitidos a nivel nacional, tal y como también exige la norma.

La decisión última, en cualquier caso, corresponde a la mesa del Congreso, con actual mayoría popular. La mesa se formará el día 13 de diciembre. A partir de entonces dispone de cinco días, hasta el 19, para adoptar una decisión.