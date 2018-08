Política

Tras el 20-N

Rajoy: 'Lo que viene para España es muy difícil'

Redacción

03/12/2011

El próximo presidente del Gobierno ha insistido que la salida de la crisis "no es tarea de un solo Gobierno, sino de toda la nación".

El próximo presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha hecho hoy su primera aparición pública desde que ganó las elecciones el día 20, en la sede del PP de Pontevedra, en donde se ha improvisado una reunión de media hora porque "no está esto para cenas", ha justificado, ya que "lo que viene para España es muy difícil".



Rajoy ha comparecido ante los medios tras reunirse con la Junta Directiva del PP pontevedrés para una breve intervención sin preguntas, en la que ha insistido que la salida de la crisis "no es tarea de un solo Gobierno, sino de toda la nación" y ha añadido: aunque las cosas "no van a ser fáciles, tenemos las ideas claras".



Así, acompañado del presidente de la Xunta y líder del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, Rajoy ha asegurado que está "a favor de controlar el gasto" para "no vivir por encima de nuestras posibilidades" ya que "no podemos gastar lo que no tenemos", advirtió.