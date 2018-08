Política

Día de la Constitución

Los partidos nacionalistas no participan en el Día de la Constitución

Redacción

06/12/2011

El aniversario de la Constitución "no es un día para que los vascos tengan nada que celebrar", ha asegurado la portavoz de la Diputación de Gipuzkoa, Larraitz Ugarte.

El Congreso de los Diputados acoge este martes, como cada 6 de diciembre, la recepción por el Día de la Constitución, que celebra su trigésimo tercer cumpleaños, y que sirve de escenario al todavía presidente de la Cámara, José Bono, para pronunciar su último discurso como tercera autoridad del Estado.

No han enviado ningún representante a la recepción el Bloque Nacionalista Galego (BNG), el PNV, Esquerra Republicana, Iniciativa per Catalunya y Geroa Bai. Todas estas formaciones, que ya tenían representación en la Cámara Baja en la anterior legislatura se mantendrán fieles a su tradición de no sumarse a esta fiesta, según han confirmado fuentes de todas ellas.



Asimismo, los sindicatos ELA y LAB no han participado en los actos del día de la Constitución.



Diputación de Gipuzkoa: "Los vascos no tenemos nada que celebrar"

La portavoz de la Diputación de Gipuzkoa, Larraitz Ugarte, ha asegurado que el aniversario de la Constitución "no es un día para que los vascos tengan nada que celebrar" y que esa es la razón por la que el equipo que preside Martín Garitano, de Bildu, sigue hoy su rutina de trabajo habitual.



Ugarte, que ha comparecido en rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos adoptados por el Consejo de Diputados en su reunión de los martes, ha asegurado que también han acudido a trabajar algunos empleados de la Diputación, aunque no ha sabido precisar cuántos.



Ha explicado que a los funcionarios forales se les ha dado la opción de trabajar "mediante una circular interna" y que quien así

lo haya hecho podrá disponer de una jornada libre en un día de su elección.



"La Constitución es la negación de los derechos que como pueblo nos pertenecen y el día no es para que los vascos tengamos nada que celebrar", ha destacado.



Junto a Ugarte ha intervenido la directora de Derechos Humanos y Memoria Histórica, Marina Bidasoro, que ha anunciado que la Diputación celebrará el 14 de diciembre un acto de recuerdo a las víctimas del franquismo al entender que "aún no han recibido el reconocimiento que merecen".





Erkoreka dice que la ausencia de PNV no es novedad

El diputado electo del PNV al Congreso Josu Erkoreka ha señalado que la ausencia del Partido Nacionalista Vasco en el acto de conmemoración del aniversario de la Constitución "no constituye ninguna novedad" porque nunca han ido a la celebración de una Constitución "a cuya aprobación no contribuimos".

En una entrevista a la cadena Ser, Erkoreka ha insistido en que la falta de representación del PNV en la recepción celebrada este martes en el Congreso de los Diputados "no constituye ninguna novedad, nunca hemos ido a la celebración de una Constitución a cuya aprobación no contribuimos y en cuya elaboración fuimos excluidos durante la ponencia constitucional".