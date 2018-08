Política

Urkullu anima a Rajoy a dar pasos en el acercamiento de presos

Redacción

07/12/2011

El presidente del PNV le ha ofrecido "apoyo y cobertura" en ese sentido, y ha matizado que no se trata de "un plan de excarcelación".

El presidente del PNV, Iñigo Urkullu, ha animado al futuro presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a dar pasos en el acercamiento de presos vascos, para lo que tendrá "el apoyo y la cobertura" del PNV.

Entrevistado en Punto Radio, Urkullu ha precisado que cuando se habla de pacificación no significa que "estemos ya en paz porque ETA haya anunciado el cese definitivo de la acción armada". "Esperamos que se camino sea ya un camino absolutamente irreversible, pero la paz es un proceso largo y complejo que necesita del concurso discreto de todos", ha dicho.

En este sentido, cree que corresponde a ETA y a quien la ha justificado el "reconocimiento del daño causado" a las víctimas, así como dar pasos en la política penitenciaria "con un plan de acercamiento, que no tiene nada que ver con un plan de excarcelación ni nada que ver con medidas de gracia, sino con una política penitenciaria más flexible".

Por ello, espera que Rajoy tenga la voluntad de dar pasos en esa dirección. "Yo le animo a que de pasos en e se sentido y tendrá el apoyo y la cobertura del PNV para que funcione de esa manera", ha dicho.

Urkullu ha explicado que el PNV ha fijado los ejes para la próxima legislatura en los que figura la "urgencia en la salida de la crisis económica y la necesidad de caminar en el proceso de pacificación".

Asimismo, ha apostado por la "adecuación del autogobierno pensando en una proyección a Europa, también en la bilateralidad a las garantías jurídicas, pensando por tanto en un nuevo estatus político para la comunidad autónoma". "Y si para el PP es una urgencia salir de la crisis no creo que con eso quiera eludir la necesidad también de dar pasos en la construcción para la paz", ha dicho.

Preguntado por si el PNV apoyará la investidura de Mariano Rajoy, el dirigente nacionalista, Urkullu ha explicado no haber recibido llamada ni de Rajoy ni del PP "para hablar de nada". Así, ha criticado que el próximo mandatario esté hablando con agentes económicos y sociales para la reforma laboral y con líderes internacionales y sin embargo no lo está haciendo con los líderes de los partidos políticos. "Estamos a la espera si quiere llamar y si no la semana que viene fijaremos posición", ha añadido.