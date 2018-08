Política

Entrevista en Radio Euskadi

Eguiguren: 'El proceso de paz empezó a fallar desde la última tregua'

Redacción

13/12/2011

El presidente del PSE-EE ha explicado que el anterior proceso de paz fue bien mientras se habló con Urrutikoetxea. No obstante, desde la declaración de tregua "se produjo un cambio en ETA".

El presidente del PSE-EE, Jesús Eguiguren, ha afirmado que el anterior proceso de paz fue bien y él estaba seguro de que se iba a conseguir la pacificación, mientras se habló con José Antonio Urrutikoetxea. No obstante, ha precisado que, después, se produjo "un cambio" en ETA y, de hecho, la primera reunión de negociación entre la banda y el Gobierno no se llegó a producir.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, ha manifestado que el proceso "empezó a fallar, prácticamente, desde que se hizo la declaración de tregua y la del Gobierno".

"Desde que se hizo público, creo que hubo un cambio en la dirección de ETA o un cambio de la valoración del proceso de ETA y, de hecho, no se llegó a celebrar la primera reunión de negociación entre ETA y el Gobierno", ha indicado.

El presidente de los socialistas vascos ha destacado que lo que le hizo creer que la paz "estaba asegurada fueron las reuniones con Josu Urrutikoetxea en Ginebra y en Oslo". "Yo creo que cuando comenzamos en Loiola el proceso, alguien ya había decidido romperlo", ha añadido.

De hecho, ha manifestado que en Loiola se llegó a un acuerdo y se quedó para firmar. "Y no se firmó, y ETA nunca quiso hablar de Loiola posteriormente tampoco. Lo que fue bien, fue mientras fue secreto y, sobre todo, mientras acudió Josu Urrutikoetxea. Ahí cambió algo, que yo no puedo saber ni he podido averiguar", ha destacado.

Asimismo, ha señalado que cree que pudo ser "algo tan simple como que hubiera un voto más a favor del proceso y esa persona, por casualidad, fuera sustituida por otro en sentido contrario". "Es decir, un azar de la historia puede ser el que cambió el proceso", ha apuntado.