El PNV muestra al rey su preocupación por la 'poderosa' mayoría del PP

Redacción

15/12/2011

Josu Erkoreka ha lamentado que una mayoría tan "ostentosa" pueda "ahogar" la posibilidad de hacer una "oposición efectiva".

El portavoz del PNV en el Congreso, Josu Erkoreka, ha mostrado su preocupación al rey Juan Carlos I ante la "poderosa" mayoría cosechada por el PP el 20-N, porque podría "ahogar" la posibilidad de hacer una "oposición efectiva".

El diputado jeltzale se ha reunido por espacio de una hora con el monarca en el marco de la ronda de contactos iniciada por éste para proponer un candidato a la investidura.

Según Erkoreka, el encuentro ha sido "cordial" y se ha centrado "básicamente" sobre la investidura, aunque también han hablado de la situación económica con una "breve referencia" al fin de ETA.

En declaraciones a los medios de comunicación al término del encuentro, el portavoz jeltzale ha precisado que el PNV aún no tiene una posición definitiva sobre el sentido de su voto en la investidura de Mariano Rajoy porque, entre otras cosas, el PP aún no les ha incluido en su ronda de consultas con los grupos parlamentarios. No obstante, ha avanzado que el voto afirmativo es la posibilidad "más remota" por la que pueda decantarse el PNV.