Política

En una entrevista

Eguiguren: 'ETA no volverá, aunque pueda haber algún atentado'

Redacción

19/12/2011

El presidente de los socialistas vascos ha afirmado que "nunca se puede estar convencido" de que ETA no vaya a cometer "algún atentado", aunque "no volverá como movimiento terrorista".

El presidente del PSE-EE, Jesús Eguiguren, ha planteado la posibilidad de que ETA pueda cometer "algún atentado", aunque ha opinado que no volverá como movimiento terrorista, porque ya no tendría apoyo social entre los vascos.

En una entrevista en Radio Nacional, Eguiguren ha afirmado que "nunca se puede estar convencido" de que ETA no vaya a cometer "algún atentado por algún lado", a pesar de haber anunciado en un comunicado, el pasado 20 de octubre, el cese definitivo de su actividad terrorista.

"Es imposible decir que no va a haber más" atentados pero, ha añadido, "ETA, como movimiento terrorista, no puede volver" porque la parte de la sociedad vasca que antes le apoyaba, y que "era amplia", "le ha dicho que no", ha asegurado.

Según ha expresado, en estos momentos tiene "la sensación de la misión cumplida" ya que Euskadi avanza hacia la paz, aunque se ha mostrado "bastante agotado" después de décadas dedicadas a la política.

Ha lamentado las críticas que ha tenido desde diferentes sectores políticos y "que hayan dudado tanto" de él, a pesar de haber dedicado "toda" su vida "a defender la Constitución en Euskadi, que no es otra cosa que luchar contra el terrorismo y por la democracia".

Eguiguren ha instado al próximo presidente de Gobierno, Mariano Rajoy, a actuar con "seriedad y prudencia" para consolidar la paz, al tiempo que le ha aconsejado "escuchar a los partidos vascos" para lograr "una idea de cómo dar término a esta situación de una forma consensuada".