Rajoy revisará las pensiones en enero y suprimirá las prejubilaciones

19/12/2011

El futuro presidente del Gobierno reducirá en 16.500 millones de euros el déficit, revisará las pensiones, eliminará las prejubilaciones y suprimirá la sustitución de bajas de funcionarios.

El futuro presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado que dedicará "toda la capacidad" de su Ejecutivo "a detener la sangría del paro" y estimular el crecimiento, porque lo demandan los españoles y Europa. Además, ha anunciado que, en 2012, reducirá en 16.500 millones de euros el déficit, revisará las pensiones, eliminará las prejubilaciones y suprimirá la sustitución de bajas de funcionarios. También ha subrayado que elevará a tres años el bachillerato.



Rajoy también ha adelantado que en enero se presentará la Ley de Estabilidad Presupuestaria, en la que se incorporan los límites de gasto y endeudamiento vinculantes para las administraciones públicas. Ha afirmado que esta será la primera gran ley de política económica del Gobierno, ya pactada con el PSOE para incluirla en una reforma constitucional, y en la que se asumirán todos los compromisos con la Unión Europea.

Así, se establecerán los criterios para la reducción progresiva de deuda hasta el 60% en 2020, y se fijará en un 0,4% el déficit estructural global máximo del conjunto de las administraciones públicas a partir de ese año.







Eliminará los puentes



El futuro presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, también ha anunciado que tiene la intención de eliminar los puentes y trasladar los días festivos a los lunes mas cercanos con la excepción de las fechas con más arraigo social, con el objetivo de aumentar la competitividad de las empresas.







Revisará las pensiones



El futuro presidente del Gobierno también se ha comprometido a actualizar las pensiones a partir del próximo 1 de enero de 2012, dando así cumplimiento a uno de sus grandes compromisos electorales. "Este sería el único compromiso que me van a escuchar en el día de hoy de aumento de gasto. El único y exclusivo", ha dicho.



El decreto-ley de prórroga de los presupuestos de 2011 en el que se incluirá la subida de las pensiones contributivas, que el gobierno socialista congeló a sus cinco millones de perceptores de 2011 como medida para reducir el déficit público 1.500 millones de euros.







Suprimirá las prejubilaciones



Rajoy, ha avanzado hoy su intención de suprimir las prejubilaciones "salvo en circunstancias muy excepcionales". Según ha explicado, esta medida tiene como objetivo "poner freno a la práctica abusiva" que supone hacer de la prestación por desempleo en los últimos años de vida laboral un mecanismo de prejubilación encubierta.







Bachillerato de tres años



Mariano Rajoy ha propuesto un bachillerato de tres años, para mejorar la preparación de los universitarios y elevar el nivel cultural de España. Rajoy ha defendido la mejora de la educación obligatoria y gratuita hasta los 16 años y ha dicho que buscará "el más amplio consenso" en educación para abordar los cambios que requiere la situación actual.





IVA 'superreducido' para la compra de vivienda



El futuro presidente del Gobierno también ha anunciado que su Gobierno mantendrá el IVA 'superreducido', del 4%, y recuperará la deducción fiscal en el IRPF para la compra de vivienda habitual.

De esta forma, el futuro ejecutivo busca atajar el "altísimo" 'stock' de pisos sin vender que actualmente existe, que cifró en unas 750.000 casas, y que Rajoy citó a la hora de exponer la actual coyuntura económica, junto con la "atonía del consumo de las familias" y la "cada vez más restringida" financiación al sector privado.







Bajas de funcionarios



La reforma del sector público será una de las primeras que acometerá el próximo gobierno del PP con una primera medida, que consistirá en no aumentar el personal público, manteniendo en cero la tasa de reposición (no sustituir las bajas), excepto en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y en los Servicios Públicos Básicos, según ha explicado Rajoy.







Reforma del Tribunal Constitucional



El líder del PP ha asegurado que pretende iniciar "de manera inmediata" el diálogo con la oposición para abordar la renovación pendiente del Tribunal Constitucional. También ha señalado que quiere empezar las negociaciones para renovar otros puestos abiertos como el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas y el Consejo de RTVE para que estén resueltos antes de tres meses.







Reforma del modelo de televisiones públicas



El líder popular también ha señalado que llevará al Congreso de los Diputados con "carácter inmediato" una reforma del modelo de las televisiones públicas que permita ahorrar gastos y nuevos modelos de gestión.

"Cuando el conjunto de las administraciones están abocadas a la reducción del gasto, es absolutamente prioritario revisar nuestro actual modelo de televisiones públicas. Por ello, les anuncio que, con carácter inmediato, traeremos a esta Cámara la reforma legal necesaria para permitir nuevos modelos de gestión", ha señalado durante su discurso de investidura.







Creará un Ministerio de Agricultura



Rajoy, también ha confirmado durante el debate de investidura que creará un Ministerio de Agricultura para "poner en valor" el sector agrícola.

Rajoy ha precisado que este departamento tendrá como uno de sus objetivos principales la elaboración de una estrategia nacional para la defensa de los intereses del sector español en la Unión Europea (UE).



Sector financiero: habrá más fusiones



El líder popular también ha dicho que ve "inevitable" una segunda ola de reestructuraciones en el sector financiero, con más fusiones y con el establecimiento de mayores necesidades de capital para mantener la solvencia.

Concretamente, ha afirmado que habrá un cambio del mapa bancario con el objetivo de tener entidades "rentables, fiables y solventes".







Déficit



"El panorama no puede ser más sombrío", ha asegurado Rajoy, ya que el pasado trimestre la economía no creció, en el actual "todas las previsiones apuntan al decrecimiento", y en los dos próximos "las previsiones no son nada halagüeñas".



Rajoy ha recordado que según las previsiones del gobierno socialista en funciones, en 2011 el déficit será de 65.000 millones de euros, 6 % del PIB, una cifra que incluso "puede verse superada", ha advertido, añadiendo que confía en que eso no ocurra.







Recuerdo para las víctimas





Rajoy, ha comenzado su discurso con un recuerdo para las víctimas del terrorismo: "siempre estaremos con ellas", ha garantizado desde la tribuna del hemiciclo.



Además, ha expresado en sus primeras palabras su "sincera voluntad de dialogo y cooperación con las distintas fuerzas políticas" con representación en el Congreso.



Por otro lado, Rajoy se ha comprometido a "decir siempre la verdad, aunque duela, sin adornos y sin excusas: llamar al pan, pan, y al vino, vino".







Toma posesión el séptimo diputado de Amaiur



Poco antes de iniciar Rajoy su discurso, el séptimo diputado de Amaiur, Sabino Cuadra, elegido en la circunscripción de Navarra, ha prometido hoy acatar la Constitución "por imperativo legal" y ha tomado así posesión del escaño, algo que evitó hacer la semana pasada para intentar que la coalición abertzale tuviera grupo parlamentario.







Tribuna de invitados



Cinco presidentes autonómicos han acudido a la primera jornada de la sesión de investidura: El de la Comunidad valenciana, Alberto Fabra, la de Aragón, Luisa Fernanda Rudi; el de Extremadura, José Antonio Monago; la de Madrid, Esperanza Aguirre y la de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal.



Cospedal se ha reunido con Rajoy minutos antes del inicio de la sesión en el despacho que el hasta ahora líder de la oposición tenía en el Congreso, al que ha acudido también la esposa de Rajoy, Elvira Fernández.



En la tribuna de invitados se han sentado también, entre otros, el presidente de la Cámara Alta, Pío García Escudero; la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y el alcalde de Sevilla y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Juan Ignacio Zoido.



El presidente del Gobierno en funciones, José Luis Rodríguez Zapatero, ha llegado al edificio de la Carrera de San Jerónimo veinte minutos antes del inicio de la sesión acompañado de la ministra de Exteriores, Trinidad Jiménez.