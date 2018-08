Política

Amaiur recurrirá al Constitucional para tener grupo en el Congreso

19/12/2011

El portavoz Mikel Errekondo ha anunciado la medida tras la decisión de la mesa del Congreso de negarles la posibilidad de contar con grupo parlamentario propio.

El portavoz de Amaiur en el Congreso de los diputados, Mikel Errekonodo, ha anunciado hoy que la coalición abertzale recurrirá ante el Tribunal Constitucional la decisión de la Mesa del Congreso de negarles la posibilidad de contar con grupo parlamentario.

En rueda de prensa en la Cámara Baja, Errekondo ha considerado que la decisión de la Mesa, respaldada por la mayoría del PP y con la abstención de los representantes de PSOE y CiU, es "totalmente política y sin base jurídica".

Según ha apuntado, la coalición abertzale no tiene "mucha esperanza" de que el PP recapacite sobre esta decisión y permita otra salida a Amaiur para que tenga grupo parlamentario a lo largo de la legislatura..



El Senado sí que contempla esta posibilidad pero no el Congreso, que establece un plazo de cinco días para la formación de los grupos parlamentarios a partir de la sesión constitutiva de la Cámara.

Errekondo, acompañado de los diputados de la coalición poco antes del inicio de la sesión de investidura, ha atribuido esta decisión al "miedo" del PP a la confrontación política que está demandado tanto la sociedad vasca como la española, ha dicho.

Ha insistido en que se trata de un síntoma de "debilidad" por parte del principal partido, al que ha recordado que es un agente "imprescindible" para la resolución del conflicto vasco y, por ello, ha pedido al PP que reconsidere su actitud "negacionista" y vire su rumbo hacia la construcción de una paz duradera.

Amaiur, ha dejado claro Errekondo, hará todo lo que esté en su mano para que la coalición abertzale pueda tener el grupo que cree que le corresponde, incluido el recurso al Constitucional, al entender que se ha vulnerado "lo mínimo" que debe garantizar la aplicación de la ley.

No obstante, ha señalado que el grupo no es más que una "herramienta de trabajo", que no tiene que ver con el objetivo final de Amaiur que es lograr el derecho de autodeterminación.