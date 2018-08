Política

Debate de investidura

El PNV insta a Rajoy a una política 'flexible' con los presos vascos

Redacción

20/12/2011

Josu Erkoreka ha pedido que avance en el proceso de consolidación de la paz y ha advertido de que "no se resolverá imponiendo mayorías absolutas, sino tejiendo complicidades y labrando consensos".

El portavoz del PNV, Josu Erkoreka, ha pedido hoy al líder del PP, Mariano Rajoy, que ponga en marcha una política penitenciaria "más abierta, dinámica y flexible" que contribuya a normalizar la situación de los presos vascos y a avanzar en el proceso de consolidación de la paz en Euskadi.

Así lo ha manifestado Erkoreka en su discurso en el debate de investidura que hoy concluye en el Congreso, en el que ha advertido al próximo presidente del Gobierno de la necesidad de gestionar el escenario creado tras la decisión de ETA de cesar en su actividad violenta.

Un proceso que "no se resolverá imponiendo mayorías absolutas, sino tejiendo complicidades y labrando consensos", ha avisado Erkoreka, quien ha afeado a Rajoy que en su discurso de ayer se olvidara de que en Euskadi se vive con "ilusión" un futuro de paz, pero ésta "no es definitiva e irreversible" y "hay que seguir trabajando para consolidarla".

"Estamos ante una gran oportunidad histórica que no podemos desaprovechar, y el futuro presidente del Gobierno no puede hacer como que no ve esa oportunidad o como que no la reconoce o no lo interesa", le ha reprochado.



Para construir esa paz irreversible, el PNV considera imprescindible asegurar la veracidad de la renuncia de ETA a la violencia, por lo que es necesario que desaparezcan "absolutamente todas" las expresiones de amenaza e intimidación que todavía subsisten en el País Vasco.

Además, ha abogado por dar una prioridad absoluta al reconocimiento, protección y amparo de las víctimas y porque haya una asunción colectiva o individual por parte de quienes han provocado tan "ingente daño humano".

Sin este paso, "no va ser posible asentar sobre bases sanas la reconstrucción de la vida en común", en opinión de Erkoreka, quien ha reconocido que queda mucho por hacer en este terreno y que hay que hacerlo con consenso y diálogo entre todos.

Pero también será necesario adoptar otro tipo de medidas que requieren "riesgos, compromisos, generosidad y sentido de Estado" y "mucha discreción y tiento".

Se ha referido así a la política penitenciaria que el nuevo Gobierno tendrá que aplicar después del comunicado de ETA y después de que la mayoría de los partidos vascos haya apostado por un acercamiento de los presos al País Vasco.

"Ha llegado el momento de poner freno a la excepcionalidad y de implementar una política penitenciaria más abierta, dinámica y flexible, que sin merma de la legalidad, contribuya a normalizar la situación de los reclusos y a avanzar en la consolidación de la paz", ha asegurado.

Erkoreka ha recordado al candidato que en el primer mandato de José María Aznar ya se hizo y que el presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, lo ha avalado en fechas recientes.

Ha insistido en que este asunto de los presos hay que sacarlo de las estridencias del debate público y mediático y manejarlo con "máxima prudencia". "No buscamos el ruido, sino soluciones", ha apostillado.

El portavoz nacionalista ha dejado claro que su partido no busca la "espectacularidad del humo" porque lo importante es el "asado".

"Que se haga como es debido y alcance el punto justo de sazón y equilibrio. Y si se dan los pasos que se han de dar para que sea así, renunciamos al humo. Se lo dejamos con mucho gusto a los especialistas de la política espectáculo", ha concluido Erkoreka.