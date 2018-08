Política

El 40% de los asesinatos de ETA han quedado impunes o sin sentencia

Redacción

27/12/2011

De los 314 asesinatos de ETA sin sentencia judicial, 134 han prescrito ya, quedando extinguida la responsabilidad penal de los autores, y 9 más están a punto de prescribir en los próximos meses.

Un 40% de los 782 asesinatos cometidos por ETA desde 1977 no cuentan con sentencia judicial o han quedado impunes, según el informe elaborado por el Observatorio contra la Impunidad, creado hace un año por varias asociacion y colectivos de víctimas del terrorismo.

En otros 95 atentados con víctimas mortales, pese a haberse logrado identificar a algún presunto implicado en los hechos, no se ha obtenido finalmente una resolución contra los autores materiales.



En la presentación del informe, elaborado con datos facilitados por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, la presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo (FVT), Maite Pagazaurtundúa, ha alertado de que ETA no puede reclamar ahora "medidas de gracia" o "flexibilidad" en la política penitenciaria sin colaborar antes con la resolución de estos asesinatos.



"Hay que hablar claro, un 40 por ciento de los asesinatos de ETA han salido gratis para sus autores materiales y para ETA", ha lamentado Pagazaurtundúa, que ha dejado claro que las víctimas del terrorismo no pueden asumir "más impunidad" a la ya acumulada durante décadas de actividad.