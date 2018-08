Política

Discurso íntegro de lehendakari en la recepción a la sociedad vasca

27/12/2011

El lehendakari ha dicho que 2012 será "el año del empleo" y ha señalado que serán "las primeras navidades sin ETA".

Arratsalde on guztioi:

Acabamos de ver un vídeo con el que se ha querido hacer un pequeño repaso al año que pronto despediremos.

Krisi urte latza izan dugu aurrean. Azken hamabi hilabete hauetan ahalegin gogorrak egin behar izan ditugu denok. Baina hainbeste amestutako helburua behingoz lortu dugu: terrorismoarekin amaitzea.

Esfortzuz eta aurrerapausoz betetako urtea izan da hau.

Ha sido un año difícil y duro, en muchos aspectos. Ha sido un año de esfuerzos, pero también de avances. Porque, a pesar de las circunstancias, han sido muchos los retos superados. Y lo más importante es que lo hemos hecho de forma colectiva, gracias al empuje y el aliento del conjunto de la sociedad vasca.

Ha sido un año de grandes sacrificios para todos: ciudadanos, familias, administraciones, empresas, empleados públicos, autónomos… toda la sociedad vasca en general está realizando un gran esfuerzo por hacer frente a la peor crisis que recordamos.

Pero, podemos decir que, juntos, estamos resistiendo. Sin embargo, mucha gente lo está pasando mal. Y por eso quiero que mi primera referencia sea hoy para los más de 140.000 vascos y vascas que van a iniciar 2012 sin un puesto de trabajo; para los jóvenes que no encuentran su primer empleo; para los parados de larga duración. Porque ellos son nuestra principal preocupación y a ellos van a ir dirigidos nuestros mayores esfuerzos este año en el que ahora entramos. El año 2012 tenemos que convertirlo en el año del empleo…

Pero también hay que decir que éste ha sido un año de esperanza y alegría. Hemos conseguido superar nuestra peor pesadilla. La gran noticia que llevábamos tanto tiempo esperando ha llegado: Estas son nuestras primeras Navidades sin ETA. Las primeras Navidades de la Libertad.

Han sido muchas décadas de lucha contra el terrorismo, de sufrimiento, de lágrimas innecesarias. Años de funerales y manifestaciones. De insultos y amenazas. De cartas de extorsión y de libertades amordazadas.

Y por fin todo esto ha terminado. Por fin hemos acabado con ese mal sueño. Y lo hemos conseguido con firmeza democrática, defendiendo el Estado de Derecho, manteniendo una política de tolerancia cero, con los terroristas y con cualquier expresión de connivencia con la violencia.

No estaríamos en esta situación si no hubiéramos aplicado esta política; sin la acción policial y judicial; sin la colaboración internacional; sin la resistencia cívica de la sociedad vasca; y sin la deslegitimación política, social y ética de los postulados totalitarios que daban sostén y apoyo a la banda terrorista. No ha sido un regalo, los demócratas nos lo hemos ganado a pulso con nuestra determinación, sin rendirnos jamás.

Como seguiremos haciendo: con prudencia, con inteligencia… adoptando las decisiones que nos hagan avanzar para consolidar este nuevo tiempo. Con firmeza y generosidad, como firme y generosa es la propia democracia que hemos defendido durante todos estos años, frente al totalitarismo, y en la que queremos vivir.

Y quiero aprovechar que hoy cerramos el año en que lo hicimos posible, para rendir un homenaje especial a los asesinados y a las víctimas. A tantas vidas arrebatadas en este largo camino. Ellas son, y deberán seguir siendo en el futuro, nuestro referente ético en la construcción de la sociedad vasca. Nunca las olvidaremos, porque forman parte ya del nosotros colectivo sobre el que tenemos asentar la convivencia democrática. Sin revanchas, sin odios, pero con memoria.

Haciendo una revisión justa y veraz de lo ocurrido en este país a lo largo de los últimos 30 años.

No podemos cometer el error de caer en un proceso de amnesia colectiva. No podemos hacer tabla rasa con el sufrimiento padecido. No vamos a permitir que se confundan víctimas y asesinos. Que se diluya la responsabilidad que ETA, y quienes le han dado cobertura y apoyo, han tenido en el intento de romper la convivencia democrática en Euskadi. Porque no podemos pasar página, como si nada hubiera sucedido en este país, porque estaríamos cometiendo un error imperdonable.

La memoria se levanta como el muro que impide que, nunca más, nadie vuelva a empuñar un arma para matar al que piensa diferente; como el referente moral de una sociedad que se edifica sobre valores democráticos. Representa nuestra propia dignidad ante la historia y ante el futuro. Y la dignidad no podemos perderla.

ETArekin amaitu dugu. Baina, oraindik, bere behin betiko desagerpenaren zain gaude.

Hemendik aurrera, elkarbizitza demokratikoa sendotu behar dugu euskal gizartean. Batasuna eta elkartasunerako dei bat egin nahi dut gaur.

Denok batu behar dugu, etorkizuneko euskal gizartearen oinarri etiko eta demokratikoak finkatzeko.

Biktimak ez ahazteko. Askatasuna, pluralismoa eta nortasun aniztasuna Euskadin ezartzeko.

Un mensaje preside esta recepción: “Tiempo para la unidad y la concordia”. Ese es nuestro deseo para 2012. El final de ETA ha abierto un nuevo tiempo en Euskadi. Un tiempo en el que tenemos que superar viejos odios y rencillas. En el que eliminar el rechazo, la intolerancia y la exclusión, de nuestro ideario, particular y colectivo.

Para que podamos vivir en paz y en libertad, respetando al diferente, y construyendo el futuro de Euskadi, todos juntos, sobre bases compartidas.

Nos hace falta unidad para poner las bases de una nueva Euskadi. Para construir juntos una sociedad ética y democráticamente decente. En la que cada uno asuma las responsabilidades de su pasado y se implique en la construcción de nuestro futuro. Una sociedad cuyo motor esté en los valores de tolerancia, igualdad y libertad; que reconozca como patrimonio enriquecedor su pluralidad de ideas y la diversidad de sus identidades. Y que se levante sobre bases de memoria, verdad, dignidad y justicia.

Y esa es nuestra tarea colectiva más importante. En Euskadi no sobra nadie. Todos, en pie de igualdad, somos imprescindibles para hacer país. Y lo haremos.

Garai berriek, politika berriak eskatzen dituzte.

Eta nik, espetxe politika malguago bat defendatzen dut. Zigortuen mailaz mailako hurbilketa bilatu behar dugu, biolentziaz aldentzen diren preso haiekin, eta bere gizarteratzea errazten duen kasu horietan

Denok parte hartu behar dugu garai berri honetan. Baina beren eginbeharrak besteei pasatu nahi dizkiotenak oker dabiltza.

Ezker abertzaleak Euskadik sufritu duen biolentzian izan duen erantzukizuna aitortu behar du. Ezin dira beti besteei begiratzen egon. Beraiek ere Euskadi plural eta demokratiko honen alde lan egin behar baitute.

Y como país, además del gran objetivo de asentar la libertad y la convivencia, tenemos también el reto de enfrentarnos juntos a la crisis.

Nos movemos en un contexto internacional complejo. Casi sin darnos cuenta nos han cambiado el terreno y las reglas de juego. Aparte de las ya asumidas transformaciones en el orden mundial (globalización, revolución científica y tecnológica, multipolaridad, cambios demográficos…), hemos visto cómo se ha instalado la supremacía de los poderes financieros (a veces, meramente especulativos), sobre la gobernanza mundial, y se está poniendo en jaque todo lo conocido.

Y esto es algo que está teniendo especial impacto en Europa. Cada día son más las dudas que se ciernen sobre nuestra Unión, la gran federación soñada durante décadas por los vascos.

Vemos cómo los dictados de los mercados imperan sobre los designios de los gobiernos. Y desde este pequeño rincón del mundo que ocupamos, tenemos, por una parte, que decir lo que pensamos: reclamar más democracia y más voz para los ciudadanos y ciudadanas de Europa. Debemos reclamar más Europa, porque es la única garantía de tener más Euskadi.

Y por otra parte, aunque sea una crisis global, no podemos quedarnos quietos. Tenemos mucho que hacer en Euskadi para impulsar la economía y crear empleo.

Y como decía antes, 2012 tiene que ser el año del empleo en este país.

Por nuestra parte, vamos a hacer un esfuerzo especial de austeridad y de ajuste en todos los Departamentos del Gobierno, para dedicar todos los recursos que podamos obtener, a la reactivación de la economía y a la creación de empleo, porque es nuestra prioridad absoluta.

Hace tres meses presenté, en el Parlamento Vasco, un compromiso público para ayudar a nuestras empresas; para sostener nuestras Pymes; para impulsar el emprendimiento y el empleo joven; para explorar nuevos sectores generadores de empleo; para corregir las desigualdades, ayudando, con planes concretos, para las zonas más desfavorecidas; para salir al mundo a conseguir nuevas oportunidades de negocio y para que el mundo venga a Euskadi a invertir y a generar riqueza…

Pero tiene que ser un compromiso colectivo, que exige el esfuerzo solidario y coordinado de todas las instituciones y de todos los sectores y agentes sociales de Euskadi, porque sólo así, podremos salir de la crisis en las mejores condiciones.



Enplegua, enplegua eta enplegua. Hauek dira datorren urterako ditugun lehentasunak.

Gobernuaren Sail guztietan herstura esfortzu bat egingo dugu, aurreztutako baliabideak ekonomia suspertzeko eta enpleguan erabiltzeko

Eta honekin batera, 2012koa (bi mila eta bikoa), iruzur fiskalaren aurkako borrokaren urtea izan behar da. Euskadi osorako plan bakarra behar dugu.

Guztien ongian denok ordain dezatela. Inor ez dadila solidaritate kolektiboaz ihesi.

2012 tiene que ser también el año de una fiscalidad más justa, progresiva y eficiente. Luchar mejor contra el fraude, sin suspicacias entre territorios, apostando por un trabajo coordinado y conjunto, para que nadie escape de la solidaridad colectiva. En Euskadi todos tenemos que pagar, y más los que más tienen.

Porque esa será la única forma real, de poder sostener y mejorar los servicios públicos, que son los que garantizan la igualdad de todos ante la vida; y las políticas sociales, que son las que evitan que nadie se quede abandonado a su suerte en este país.

Y es que, por encima de todo, tenemos que mantener este sistema de servicios y prestaciones públicas, del que tan orgullosos estamos, porque es el que, en gran medida, marca la diferencia de un país como Euskadi, en el que merece la pena vivir.

Porque quiero decir que Euskadi está demostrando una gran fortaleza ante la crisis:

Algunas de nuestras empresas ya crecen y generan empleo y riqueza.

Tenemos un paro similar al de Francia.

Estamos haciendo una gran apuesta por la innovación en nuestras empresas, en nuestras universidades, en nuestros centros tecnológicos. Destinamos, por primera vez en nuestra historia, más del 2% de nuestro PIB a I+D+i.

Tenemos una economía internacionalizada. Y nuestras empresas están saliendo al mundo, como nunca, a competir en todos los mercados y a atraer inversiones y talento a Euskadi.

Estamos haciendo los cambios y las reformas necesarias para sostener el Estado de Bienestar y las políticas públicas, redefiniendo nuestras prioridades.



Contamos con una educación de primer nivel en la que se ha introducido el inglés y las nuevas tecnologías en nuestras escuelas.

Tenemos trabajadores cualificados y empresarios emprendedores.

Contamos con unas infraestructuras modernas, sostenibles y de calidad, que nos comunican con el resto de España y Europa…

Es decir, tenemos motivos para la esperanza, porque tenemos condiciones para superar los malos momentos de la crisis.

Es verdad que tenemos que trabajar más y mejor, que tenemos que ser, todavía, más competitivos y saber que competimos en un mundo cada vez mas globalizado, en el que las cosas nunca volver a ser como antes…

Sabemos que mundo está cambiando a nuestro alrededor, pero tenemos recursos y capacidades para cambiar con él.

Por eso soy optimista respecto al futuro. Son grandes los retos que tenemos por delante, pero los superaremos si actuamos de forma unida. Si tenemos una propuesta y una respuesta, (no del sálvese el que pueda), sino del conjunto del país.

Por eso, mi deseo para este año 2012 que está a punto de nacer, es que juntemos todas las manos, que sumemos todos los esfuerzos, que entendamos que todos jugamos en el mismo equipo: el equipo Euskadi.

Y que este año que viene, todos y todas estamos llamados a jugar en la competición más importante de nuestras vidas. En la que tenemos que ganar, definitivamente, la consolidación de la Libertad y la convivencia. Y en la que tenemos que avanzar en la recuperación económica y la creación de empleo.



Nuestro objetivo es una Euskadi de ciudadanos y ciudadanas libres, solidaria, sostenible y competitiva. Y a eso estamos convocados todos y todas.

Yo estoy seguro, seguro, de que lo vamos a conseguir. Porque los vascos, cuando nos unimos, somos imparables.

Eskerrik asko. Zorionak danoi eta urte berri on.