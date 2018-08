Política

El PP invita a PNV y PSE a 'caminar juntos para que ETA desaparezca'

Redacción

03/01/2012

Preguntado por la posibilidad de acercar presos de ETA, Antonio Basagoiti ha respondido que lo "prioritario" es lograr la disolución de la banda.

El presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, ha invitado a PNV y PSE a "caminar de manera conjunta" para exigir a ETA "que deje de existir, que se desarme" y que "no se quede durmiente para ver si le gusta o no le gusta lo que deciden los vascos".



Así se ha expresado Basagoiti en una rueda de prensa celebrada en Bilbao para presentar las líneas de actuación de su formación en 2012, en la que ha comparecido acompañado por los parlamentarios Antón Damborenea y Nerea Llanos.



El presidente de los 'populares' vascos también ha deseado "caminar con PNV y PSE" para que "quede claro el daño que ha hecho ETA", porque esto es "clave para que nadie se quede con una idea legitimadora de ETA y que en el futuro pueda volver a defender este tipo de posiciones".



"Los demócratas debemos liderar este momento esperanzador y trasmitir unos principios básicos que no son de izquierdas ni derechas, que no son de nacionalistas ni no nacionalistas, sino que son los principios vascos de la convivencia", ha expuesto.



Preguntado por la posibilidad de acercar presos etarras a cárceles del País Vasco, Basagoiti ha considerado que lo "prioritario" es lograr la disolución y deslegitimación de la banda y que "lo demás son las agendas de otros", en alusión a la izquierda abertzale.



Sobre la salud del pacto PP-PSE, Basagoiti ha asegurado que los 'populares' son "vascos de palabra" y mantendrán su apoyo al lehendakari, Patxi López, aunque ha advertido de que no es un acuerdo de coalición, sino parlamentario que no les impide pactar con otras fuerzas, como el PNV.