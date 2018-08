Política

Medidas económicas

Aralar: 'La propuesta de control presupuestario es un contrafuero'

07/01/2012

Además, sugiere a los Gobiernos vasco y navarro acudir al Tribunal Constitucional si Rajoy pretende controlar los presupuestos autonómicos.

Aralar ha dicho hoy, viernes, que el planteamiento del Gobierno de controlar los presupuestos de las comunidades autónomas es "un contrafuero", una decisión "muy grave" que no garantiza el objetivo de reducir el déficit y que supone "una apuesta clara por el más puro centralismo".



Este partido cree que la propuesta del Ejecutivo del PP "da a entender que los gobiernos autonómicos no han hecho bien las cosas", cuando "no son los responsables".



Asegura que el Gobierno "también tiene sus responsabilidades" porque "se está mostrando totalmente condicionado por lo que dictan los poderes económicos" y por ello entiende que Ejecutivo central "no es garantía de solución".



Aralar añade que, si se aprobara una ley para el control presupuestario de las autonomías, los Gobiernos vasco y navarro deberían acudir al Tribunal Constitucional, "aunque ésta tampoco sería garante de nada, ya que se trata de un tribunal totalmente político".



"Va en contra de los derechos fiscales que le corresponden a Euskal Herria; hablando en términos del pasado, se trata de un contrafuero", destaca.