Tras la marcha de Bilbao

AVT espera que no concedan beneficios penitenciarios a terroristas

Redacción

08/01/2012

La presidenta de la AVT ha expresado su deseo de que la manifestación de Bilbao "no condicione para nada" la política penitenciaria.

La presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Ángeles Pedraza, ha mostrado su confianza en que el nuevo Gobierno no conceda beneficios penitenciarios a asesinos y terroristas.



Así lo ha expresado tras la multitudinaria manifestación, convocada en Bilbao por el colectivo Egin Dezagun Bidea para reclamar al Ejecutivo central que de pasos en la política penitenciaria aplicada a los presos de ETA.



"El Gobierno socialista les ha dejado la hoja de ruta muy bien hecha y lo que hacen ellos es seguirla con lo que tuvieran pactado con el anterior Ejecutivo", ha apuntado Pedraza.



La presidenta de la AVT ha expresado su deseo de que esta manifestación "no condicione para nada" la política penitenciaria y ha mostrado su confianza en que "con el nuevo Gobierno no consigan lo que quieren", que es el acercamiento de los presos de ETA al País Vasco.



Pedraza ha opinado que "todo el mundo tiene derecho a manifestarse, pero no va a servir de nada, puesto que no hay que conceder ningún beneficio a asesinos y terroristas".