Política

Política penitenciaria

El PP advierte a Patxi López que presione a ETA, no al Gobierno

Redacción

10/01/2012

El portavoz del PP en el Congreso ha asegurado que en España "no hay presos políticos" y ha comentado que espera que López quiera que "se cumpla estrictamente la ley".

El portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, ha dicho que el lehendakari, Patxi López, "debe centrar la presión en el hecho de que ETA no se ha disuelto" y no en el Gobierno y ha asegurado que el debate "está envenenado" porque la organización terrorista sigue existiendo aunque no actúe.



Alonso ha respondido así a las declaraciones hechas por López, asegurando que se puede aplicar otra política penitenciaria respecto a la liberación de los reclusos enfermos y el acercamiento de presos de ETA, pero no "una amnistía colectiva".



Tras asegurar que en España "no hay presos políticos", Alonso ha comentado que espera que López quiera que "se cumpla estrictamente la ley" para los presos encarcelados por delitos de terrorismo y que están cumpliendo sus condenas.



En este sentido, el portavoz del PP en el Congreso ha señalado que al estar en un estado de derecho "no puede haber un tratamiento colectivo sobre los presos" porque "se les debe atender de manera individualizada".



"Creo que López debe centrar la presión sobre el hecho de que ETA no se ha disuelto y permanece allí, y en la medida que no se disuelve sigue siendo una amenazada latente", ha precisado Alonso antes de añadir que "no se puede trasladar la presión sobre el Gobierno" porque "la presión sigue estando sobre ETA y la propia existencia de la organización terrorista".



Preguntado por los diputados de Amaiur, Alonso, tras comentar que sus trayectorias son distintas, ha dicho que "no cuela" que se pongan "la piel de cordero para venir a Madrid y pasar por lo que no son" porque la realidad es que "siguen sin condenar el terrorismo" y "sin pedir la disolución de ETA".