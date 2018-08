Política

Interior no duda de que el cese de ETA es definitivo

17/01/2012

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha asegurado que el Gobierno no duda de que el cese de ETA es definitivo debido a la acción del Estado y porque su capacidad operativa está muy menguada. No obstante, ha matizado que "más de 40 años de violencia no terminan en un día".

"Evidentemente, más de 40 años de actividad terrorista no terminan en un día. Siempre hay personas que pueden intentar hacer cosas no adecuadas, pero para eso está el Estado de Derecho la Policía y la Guardia Civil", ha expresado el ministro tras la toma de posesión del nuevo jefe Superior de Policía de Madrid, Alfonso José Luis Fernández Díez.

En relación a la operación de este fin de semana en la que fueron detenidos en Francia tres presuntos miembros de ETA armados y con materiales para fabricar explosivos, el ministro ha sido preguntado acerca de si el Gobierno está hoy menos convencido de que el cese de la banda sea definitivo. "No", ha respondido Fernández Díaz, quien ha manifestado "la absoluta convicción" del Ejecutivo de que "la capacidad operativa de ETA está muy menguada porque el Estado ha actuado de una manera muy eficaz y eficiente y la colaboración con Francia es extraordinaria".

"Por tanto estamos seguros de que la decisión que ha tomado (ETA), que no está tomada por razones éticas o morales, sino porque se han dado cuenta de que por ahí no podían continuar y que lo único que les esperaba era la cárcel, eso va a ser irreversible", ha añadido.