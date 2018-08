Política

Mayoría sindical

ELA y LAB dan por cerrada su colaboración tras la irrupción de Bildu

Redacción

23/01/2012

Ainhoa Etxaide (LAB) ha respondido a "Txiki" Muñoz que resulta "preocupante" que ELA "dé por cerrada" su colaboración con el sindicato abertzale.

El acceso de la izquierda abertzale, a través de Bildu, a las instituciones de Gipuzkoa ha deteriorado la relación entre los dos principales sindicatos nacionalistas, ELA y LAB, hasta el punto en que ambos reconocen que actualmente "no existe mayoría sindical" en el País Vasco.

El secretario general de ELA, Adolfo "Txiki" Muñoz, afirmó ayer, en una entrevista al diario Gara, que "desde que Bildu está en las instituciones, la izquierda abertzale ha dado por amortizada la mayoría sindical".

A estas palabras, su homóloga en LAB, Ainhoa Etxaide, ha respondido hoy en Info Zazpi Irratia que resulta "preocupante" que ELA "dé por cerrada" su colaboración con el sindicato abertzale a través de una entrevista en un medio de comunicación, tras lo que, no obstante, ha admitido que "en este momento no existe mayoría sindical".

Muñoz argumentó ayer que "no es posible" que la mayoría sindical que en los últimos años han formado ELA y LAB pueda seguir "interpelando a la política", tras el acceso de Bildu al gobierno de la Diputación de Gipuzkoa.

El dirigente de ELA rechazó la posibilidad de alcanzar un "acuerdo nacional político y sindical" porque a su juicio quienes gobiernan pretenden que las centrales den "cobertura a las políticas que se están haciendo".

"Todos los que toman decisiones políticas son interpelados. No se puede permitir ningún nivel de subordinación en relación a la acción política", añadió.

A estas palabras ha respondido hoy Ainhoa Etxaide, quien ha reconocido que resulta "obvio" que las relaciones con ELA no pasan por un buen momento y ha lamentado que en la segunda fase de la crisis "la mayoría sindical vasca no tiene agenda y no está siendo un sujeto para generar la respuesta de los trabajadores".

"La realidad es que no ha habido un debate profundo entre ELA y LAB de la nueva situación abierta en el país", que a su juicio no se limita a la presencia de Bildu en las instituciones, lo que constituye un "análisis demasiado pobre" y "sesgado totalmente".