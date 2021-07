13/07/2021 10:59 Política Política penitenciaria El Foro Social observa "actitudes involucionistas" en los procesos de reintegración de personas presas Iker Rincon Moreno | EITB Media El último informe de Behatokia detalla que hasta ahora se ha producido un “parón” de casi seis meses durante los cuales una docena de personas no ha podido acceder a permisos, otras no han podido acceder al tercer grado o incluso a la libertad condicional. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página La cárcel de Zaballa (Álava). Foto: EiTB. Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

En una mesa redonda ofrecida este martes por la mañana en el museo de ciencias Eureka de Donostia, el Foro Social Permanente ha dado a conocer un informe monográfico publicado por Behatokia sobre los obstáculos sistemáticos a los itinerarios de reintegración de los y las presas que se están produciendo dentro de la Audiencia Nacional.

Según describe ese extenso informe, se están observando "actitudes involucionistas, retrocesos en materias que hace menos de dos años o tan solo unos meses obtenían respuestas en otro sentido". Por ello, lamentan que se pueda acabar produciendo un bloqueo que dificulte el devenir de la segunda fase de la resolución de la cuestión penitenciaria presentada el pasado junio.

Behatokia concluye que dicho bloqueo no es una situación que se haya instalado de manera definitiva, pero afirma que es "evidente" que, "dado el papel que algunos de los actores jurídicos juegan en estos expedientes", el riesgo de bloqueo a corto y medio plazo no es desdeñable.

Explican que los trámites para lograr los permisos y las progresiones de grado y libertad condicional "están judicializados", y que parece que "determinados vectores políticos", a los que el Foro Social Permanente ha calificado como "lobby", son contrarios a la normalización política y están intentando frenar los pasos que se vienen dando en los últimos años.

Afirman que ese bloqueo se podrá afianzar o, por el contrario, deshacer, dependiendo de diferentes factores. De momento, han lamentado que hasta ahora se ha producido un "parón" de casi seis meses durante los cuales una docena de personas no ha podido acceder a permisos, otras no han podido acceder al tercer grado o incluso a la libertad condicional. "El daño ocasionado no tiene arreglo posible", denuncian.

Sin embargo, han apelado al "sentido común" y a que se anulen "las tendencias vindicativas o revanchistas", instando asimismo a que se superponga el derecho a la reintegración y que se abran vías para que, "sin normas ni interpretaciones de las mismas de carácter excepcional", las personas presas vascas condenadas por delitos de motivación política puedan abordar de "manera natural" el retorno a sus casas.

Segunda fase del "proceso de reintegración"

Behatokia recogió en su informe del pasado 18 de junio un "apreciable cambio" en la política penitenciaria del Gobierno de Pedro Sánchez. Según confirmaba, la práctica totalidad de las personas vascas presas habían sido trasladadas a cárceles en la periferia de la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra, o de dichas comunidades. Por ello, el Foro Social Permanente valoró que se iba cerrando una primera fase con el fin de algunos aspectos "más sangrantes" de la excepcionalidad penitenciaria como el aislamiento, el primer grado, el alejamiento y la dispersión.

De esa manera, se dio inicio a una segunda fase en las que han subrayado dos cuestiones relevantes: una, el actual acercamiento de las personas a las cárceles más cercanas a sus hogares y la concesión del segundo grado; y dos, la definición de un plan de reintegración con las garantías suficientes de que los itinerarios podrán realizarse y que serán acompañados desde Instituciones Penitenciarias y las autoridades competentes.