Política

Reunión en Moncloa

Urkullu ofrece consenso a Rajoy para gestionar la paz y la crisis

Redacción

31/01/2012

El líder del PNV encuentra también a Mariano Rajoy "receptivo" a sus propuestas de flexibilización de la política penitenciaria.

El presidente del PNV, Íñigo Urkullu, ha ofrecido hoy al jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, consenso en las reformas que tiene que afrontar el Ejecutivo para salir de la crisis y para gestionar la normalización y la convivencia en el País Vasco tras el cese de la violencia de ETA.



En la ruede de prensa posterior a la reunión mantenida con Rajoy en La Moncloa de más de dos horas, Urkullu ha añadido que esta actitud no supone que el PNV vaya a ser "socio" del PP, ni del Gobierno, pero que son "momentos de sacrificio", que deben hacer también los partidos.



Ha destacado que Rajoy ha estado "receptivo" con esa actitud del PNV, así como con la petición de cambios en la política penitenciaria, para acercar los presos de ETA y la reducción de grados penitenciarios, aunque ha declinado informar sobre las palabras del presidente.



La reunión, primera que se celebra entre ambos dirigentes políticos desde que Mariano Rajoy accediese a la presidencia del Gobierno español, ha comenzado sobre las 14:30.





Crisis económica



Urkullu ha afirmado que su partido actuará con coherencia, responsabilidad e inteligencia en materia económica. Según Urkullu, el "riesgo" de una intervención de España, como el que se vivió en mayo de 2010, se está dejando "atrás", pero la situación actual todavía es de "emergencia".

Por ello, ha planteado que son necesarias medidas para la estabilidad presupuestaria, pero también "orientadas" a la estimulación y la reactivación de la actividad económica.



Urkullu ha avanzado que han tratado sobre las reformas que va a llevar el Ejecutivo "a modo de enunciado" y con "pinceladas", pero ha reflexionado que estas deben estar encaminadas asimismo a la generación de crecimiento y que "no castiguen a los ciudadanos".







Pacificación



Urkullu ha encontrado a Rajoy, "receptivo" ante los planteamientos sobre los pasos para lograr la "normalización" en el País Vasco, como la flexibilidad en la política penitenciaria. También le ha ofrecido el apoyo de su partido para sumar la mayoría más amplia posible en el fin definitivo de ETA y su disolución.



Ha pedido una política que "no castigue a los familiares" de los presos y que se adecúe a lo previsto en la Constitución: la reinserción.



"Así se lo he hecho saber a Rajoy -ha añadido-, a quien he ofrecido consenso, discreción, dedicación y compromiso", actitudes que, a su juicio, requiere este momento.