El documento para la convivencia cuestiona el terrorismo y la tortura

01/02/2012

ELA, LAB y STEE-EILAS no han suscrito el texto. El PP critica que no se mencione de forma explícita a ETA y PNV y Aralar lamentan que no haya sido consensuado con todos los partidos.

La consejera vasca de Eduación, Isabel Celaá, ha subrayado hoy que el documento "Compromiso por la educación para la convivencia" impulsado por su Departamento pone en cuestión "los 40 años de terrorismo" pero también "la tortura" y todos los actos "ilegítimos" que vulneran los derechos humanos.



Celaá ha comparecido en la comisión correspondiente del Parlamento Vasco para explicar el contenido de este documento presentado el pasado 30 de diciembre y que, entre otros puntos, defiende la promoción de acciones de solidaridad y apoyo en el sistema educativo a "todas" las víctimas de conculcaciones de derechos humanos.



El texto fue rubricado por el Gobierno Vasco, las tres universidades vascas, patronales escolares, asociaciones de padres y madres y los sindicatos UGT y CCOO, mientras que ELA, LAB y STEE-EILAS no lo firmaron.



El documento contiene cinco puntos, sin medidas concretas, cuyo objetivo es redoblar los esfuerzos por una educación basada en el respeto de los derechos humanos y la dignidad de la persona "por encima de cualquier fin o circunstancia".



También habla, además de impulsar acciones de solidaridad a todas las víctimas de conculcaciones de derechos humanos, de realizar acciones consensuadas para asentar la cultura democrática con el objetivo de lograr una "verdadera" convivencia democrática.



La consejera ha puesto en valor el acuerdo tan amplio alcanzado en torno al citado texto, cuyos compromisos son los que necesitan los escolares para formarse como ciudadanos "libres, conscientes y críticos" a través de asentar "profundas bases éticas" de rechazo inequívoco de la violencia y el terrorismo y de empatía a las víctimas.

Adecuado al nuevo tiempo



Ha destacado que el sistema educativo "ha decidido" reaccionar ante el nuevo tiempo abierto tras el cese de ETA para que "nunca algo semejante se pueda repetir".



Celaá ha dicho, a preguntas de Aralar, que este documento no es la base para elaborar otro Plan de Educación para la Paz que

sustituya al actual y que incluye acciones concretas como los testimonios directos de víctimas en las aulas.

"No es un cambio de principios con respecto al Plan de Convivencia, sino parte de una secuencia tras el nuevo tiempo", ha matizado.



Al respecto, ha destacado que la valoración de los centros educativos que han acogido los testimonios de víctimas, que ya han llegado a 1.500 escolares, es "altamente positiva".



"Se está trabajando con toda naturalidad con la presencia de víctimas de distintos orígenes de injusticia y sus testimonios de sufrimiento", ha indicado.



Reacciones de los partidos El partido más crítico con este texto ha sido el portavoz del PP en la comisión, Iñaki Oyarzábal, quien ha reprochado a la consejera que en el documento no aparezca la palabra terrorismo ni se haga una referencia explícita a ETA y al daño que ha causado.



Tanto Maribel Vaquero (PNV) como Aintzane Ezenarro (Aralar) han valorado el documento porque habla de vulneraciones de todos los derechos humanos y apuesta por el diálogo y de la convivencia y han coincidido en señalar que el texto supone un "cambio profundo" del Plan de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco.



Ambos partidos han lamentado no obstante que el texto no fuera consensuado con los grupos parlamentarios y que la mayoría sindical vasca no lo haya suscrito.





