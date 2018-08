Política

38º Congreso Federal

Chacón llama a 'levantar' el partido 'sin demoras ni interinidades'

04/02/2012

La aspirante a la secretaría general del PSOE ha clamado por una España laica, una "una sociedad libre de tutelas convencionales, porque son "30 años aguantando demasiado".

La candidata a liderar el PSOE, Carme Chacón, ha pedido este sábado la confianza del 38 Congreso del partido porque cree que puede encabezar un proyecto de cambio y hacer que los socialistas se levanten ya, "sin demoras, sin transiciones y sin interinidades".

En su intervención ante el plenario del Congreso antes de que comience la votación del próximo secretario general del PSOE, Chacón ha avanzado que, si logra su aspiración, hará que el partido haga una oposición útil.

"Pero útil a España y a los españoles. Útil no es dejarse utilizar por la derecha, y haremos una oposición útil para la gente, no para los intereses del PP cuando intenten socavar conquistas sociales y democráticas", ha precisado. En esa línea, ha señalado que no sería una oposición "de resistencia, sino de alternativa", y de ahí que haya reclamado el apoyo a un proyecto nuevo que tenga como pilar la coherencia.

"Una España laica"

Asimismo, Chacón ha clamado, "alto y claro", por una España laica, por "una sociedad libre de tutelas convencionales, con una separación clara entre la esfera pública y las creencias privadas". En su opinión, "ningún poder no democrático" impondrá su moral, y sobre todo porque son "30 años aguantando demasiado".

"Un país en donde todas las religiones sean tratadas con respeto, pero ninguna con privilegio, un país donde ningún poder no democrático imponga su moral y su doctrina, un país laico, compañeros, ¡laico!", ha enfatizado.