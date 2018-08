Política

Advertencia al PSE-EE

Basagoiti al PSE: 'Les apoyamos, pero que no nos toquen las narices'

05/02/2012

El presidente del PP vasco ha advertido a Eguiguren que "por mucho que nos quieranseparar, todos los vascos saben por qué López es lehendakari".

El presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, ha asegurado que está dispuesto a apoyar al Gobierno Vasco hasta el final de la legislatura, pero ha advertido a los dirigentes del PSE de que "no toquen las narices" con declaraciones como las de Jesús Eguiguren.



El presidente del PP vasco ha comentado la situación de sus relaciones con los socialistas vascos, a los que va a seguir apoyando "más por responsabilidad que por devoción". Basagoiti ha defendido el voto que dio hace casi tres años el PP para que López fuera lehendakari, cuando "se necesitaba un cambio político que ha venido de narices".



"Sin este cambio político dudo de que se hubieran producido mejoras en la sociedad tan notables como que ETA tenga que decir que deja de atentar o que el PNV tenga que optar por la moderación", ha agregado.



Ahora, mantienen su responsabilidad "en un momento en el que hace falta estabilidad en Euskadi", pero, ha advertido, "eso no significa que compartamos todo lo que hace el gobierno; por tanto, somos muy responsables pero que no nos toquen las narices".



Entre las cuestiones que no le gustan a Basagoiti, que "el lehendakari hable más de presos que de otras cosas", o que a veces el PSE "mande un globo sonda con alguien para provocar al PP y hacerse ellos más de izquierdas o cercanos al nacionalismo". Por ejemplo, las declaraciones de Jesús Eguiguren a favor de "cerrar el ciclo de colaboración con el PP" si esta formación política proseguía en su actitud de "ir a la contra".



"Que sepa Eguiguren que no se nos puede aislar, primero porque gobernamos en España y segundo porque les hemos puesto a ellos al frente de la lehendakaritza, y por mucho que nos quieran separar, todos los vascos saben por qué López es lehendakari".



"Aquí quien tiene más contradicciones es el PSE, que está en lehendakaritza por el apoyo del PP y luego quiere hacer que el PP es malo; yo no tengo contradicciones, nosotros dimos la palabra y continuamos en la palabra", ha insistido.



Preguntado si el apoyo hasta el final de legislatura incluirá su apoyo a los últimos presupuestos vascos, los del 2013, que se

debatirán en diciembre, ha respondido que "¿por qué no? Estamos dispuestos a hablarlos y negociarlos".