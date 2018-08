Política

El Gobierno aprobará el viernes una reforma laboral 'equilibrada'

07/02/2012

La ministra de empleo ha anunciado un plan "exigente" de control del fraude en el cobro del paro. Confía en que los sindicatos no convoquen una huelga contra la reforma.

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha avanzado que el Consejo de Ministros del próximo viernes, 10 de febrero, aprobará una reforma laboral "completa y equilibrada" que tendrá como principales objetivos frenar "a corto plazo" la destrucción de empleo, generar trabajo estable y la introducción de mecanismos "efectivos" de flexilibilidad interna para que el despido sea la última opción.

Durante su primera comparecencia en el Congreso de los Diputados para exponer su "gran proyecto reformista" para los próximos cuatro años, Báñez también ha repasado por encima otros de los objetivos de la reforma: reconocer la formación como derecho de los trabajadores, "reordenar" las políticas de bonificaciones a la contratación indefinida y mejorar la intermediación laboral.

Además, la ministra de Empleo ha avanzado medidas de conciliación con "horarios de trabajo más racionales" y planes específicos de reinserción laboral.

Por otro lado, la ministra ha anunciado un "exigente plan" de lucha contra el fraude en el cobro de prestaciones por desempleo". Dicho plan introducirá medidas adicionales de control que, según Báñez, ya se están estudiando en su departamento.

Apoyo a autónomos y pymes



Báñez ha hecho un guiño a los autónomos y las pymes y ha confirmado que el Gobierno aprobará el primer trimestre el anteproyecto de Ley de Emprendedores, que incluirá incentivos fiscales y reducción de trabas administrativas, entre otras.

Por último, Báñez ha asegurado que el Gobierno "echará muchas horas de trabajo y de empeño" manteniendo un diálogo abierto con los agentes sociales y con los partidos políticos para conjurar el "desánimo y el pesimismo" reinante actualmente en España.



Báñez confía en que los sindicatos no convoquen una huelga contra la reforma



Fátima Báñez, ha confiado en que los sindicatos no convoquen una huelga general en protesta por la reforma laboral y ha apelado a la responsabilidad de los agentes sociales para que no salgan a la calle.



Según ha explicado, las cosas han cambiado mucho en comparación cuando la convocaron contra la reforma laboral del PSOE en 2010. En este sentido, ha precisado que la reforma que hizo el PSOE fue parcial, mientras que la va a aprobar el PP será "completa, equilibrada y útil".