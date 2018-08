Política

Aintzane Ezenarro rechaza los rumores que la sitúan en el PNV

Redacción

07/02/2012

La portavoz de Aralar ha reconocido que hay espacios en los que puede "estar de acuerdo con el PNV" y no ha ocultado que estuvo en contra de la integración de Aralar en la coalición Amaiur.

La portavoz parlamentaria de Aralar, Aintzane Ezenarro, ha insistido en que pretende "seguir en Aralar" a pesar de los "rumores" que la sitúan próximamente en las filas del PNV. "Quiero insistir en que yo soy portavoz de Aralar, estoy en Aralar y voy a seguir en Aralar", ha zanjado en declaraciones a Radio Euskadi.

"Estoy en Aralar, ha sido mi única militancia política, he estado muy a gusto, he creído mucho en este proyecto, y sigo defendiendo lo mismo que he defendido lo mismo que he defendido durante los últimos 9 años que he participado en Aralar", ha destacado.

A su juicio, los "rumores" que apuntan a que acabará militando en el partido jeltzale vienen de personas que no quieren "entrar en el debate de fondo". "Cuando no tienes argumentos lo que se intenta es atacar a las personas", ha subrayado.

Aunque hasta el PNV no le ha hecho ningún "guiño", la portavoz de Aralar sí ha reconocido que "otra cosa es que yo no tenga ningún problema en que hay espacios de confluencia en la que podemos estar de acuerdo".

"No tengo una animadversíon especial, como puede haber en otros sectores de la izquierda. Compartimos algunos planteamientos ideológicos y políticos", ha señalado.

En todo caso, Ezenarro no oculta que ella no estuvo de acuerdo con la decisión "táctica" de presentarse a las elecciones generales bajo el paraguas de Amaiur, junto a la izquierda abertzale.

"En ningún caso ha habido ni un debate en profundidad ni una decisión estratégica en Aralar en relación a que en el futuro tengamos que caminar junto a la izquierda abertzale oficial", ha enfatizado. A esta, ha dicho, "le queda mucho recorrido por hacer en materia de derechos humanos para ir a una unión más estratégica"

A su juicio, "cada uno tiene su propio espacio", aunque "eso no quita que podamos colaborar puntualmente".