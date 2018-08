Política

Audiencia Nacional

Gorka Landaburu: 'Me cortasteis las manos, pero no la lengua'

Redacción

09/02/2012

En su testimonio ante la Audiencia Nacional, ha señalado a los presuntos miembros de ETA que le enviaron un libro-bomba que "se equivocaron" porque "no me habéis cortado la lengua".

El periodista Gorka Landaburu ha dicho ante los presuntos miembros de ETA que le enviaron un libro-bomba en 2001, que "se equivocaron" porque, aunque le cortaron las manos, no le cortaron la lengua y va a seguir peleando "por la paz y la libertad en Euskadi".

"Yo soy periodista, me habéis cortado las manos, me habéis dejado ciego del ojo izquierdo, y tengo cicatrices por todo el cuerpo, pero os habéis equivocado, no me habéis cortado la lengua", ha asegurado Landaburu en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional contra los presuntos miembros de ETA Oskarbi Jauregui y Patxi Xabier Macazaga Azurmendi.

Landaburu ha señalado en su testimonio que el día que recibió el libro-bomba en su domicilio de Zarautz, el 14 de mayo de 2001, no sospechó, ya que el paquete llevaba el anagrama de la revista de la asociación Elkargi que recibía periódicamente.

"Salí de la ducha, me acerqué al despacho y abrí el sobre y dije: Me han pillado", ha afirmado Landaburu en un momento de su declaración.

Minutos antes de que se celebrara el juicio, el periodista Gorka Landaburu ha declarado a la prensa que su intención era "pasar página pero leyendo la página", ha pedido "justicia, reparación y memoria", y ha asegurado que si "todos aprenden estas lección" será posible avanzar "hacia la paz que tanto ansiamos".

Mientras, los acusados -para los que el fiscal Luis Barroso solicita 23 años de prisión- se han negado a prestar declaración ante el tribunal.

Según expone el Ministerio Público en su escrito de conclusiones provisionales los dos procesados formaban parte del comando "Buruntza" de ETA, desarticulado el 22 de agosto de 2001 en una operación de la Ertzaintza en Gipuzkoa.