El PNV llama 'ignorante' al lehendakari

Redacción

10/02/2012

El palamentario Ricardo Gatzaetxebarria le ha pedido a Lopez que "se entere", en relación a la situación económica de Euskadi.

El parlamentario del PNV, Ricardo Gatzaetxebarria, ha llamado "ignorante" al lehendakari, Patxi López, en relación a la situación económica que vive Euskadi y el Gobierno Vasco.

El dirigente jeltzale ha realizado estas manifestaciones en el transcurso el Pleno de control en el Parlamento Vasco, cuando se abordaba la situación económica del Ejecutivo autónomo y de la Comunidad Autónoma Vasca.

En el debate, le ha pedido a López que "se entere" porque, según los datos dados a conocer este viernes, la economía vasca ha experimentado en el cuarto trimestre de 2011 un decrecimiento el 0,2 % respecto al trimestre anterior.

"¿Qué le pasa a usted?, ¿que no entiende, y como es un ignorante, ignora estos datos y, claro, ignora estos datos?", ha añadido.



El lehendakari ha replicado que, quien "se pasa de listo, se columpia y acaba insultando" si no tiene argumentos.

López ha afirmado que no sabe si es un "ignorante", pero él nunca se las ha dado "de experto de nada".

Sobre el decrecimiento citado por el parlamentario jeltzale, el jefe del Ejecutivo vasco ha dicho que "ni lo he nombrado; por lo tanto, no he podido mentir sobre algo que ni he nombrado".