Patxi López pregunta al PNV 'qué escuelas quiere cerrar'

12/02/2012

En la clausura del Congreso Nacional de las Juventudes Socialistas de Euskadi, el lehendakari ha requerido al PNV acerca de "qué ayudas sociales quieren prescindir sino quieren aumentar los ingresos".

El lehendakari, Patxi López, ha preguntado al PNV "qué escuela quiere cerrar o de qué ayudas sociales" pretende prescindir, "si no quiere que aumenten los ingresos" de las arcas públicas y si no quiere abordar el tema de la lucha contra el fraude fiscal.

Durante su intervención en la clausura del VIII Congreso Nacional de las Juventudes Socialistas de Euskadi (JSE-EGAZ) celebrado en Bilbao, López ha afirmado que algunos, en alusión al PNV, "insultan" a los socialistas y al Ejecutivo "porque no tienen argumentos ni respuestas". "Si no quieren que hablemos de ingresos ni de lucha contra el fraude fiscal, "¿a quién defienden?", ha preguntado. "¿Qué Euskadi quieren? Con esto no atacan al Gobierno, atacan al país. ¿Cuál es su modelo de país?", ha añadido.

Asimismo, ha recordado que el Gobierno del PP "ha abaratado el despido" y ha cuestionado "¿cuál es la respuesta del otro partido de la derecha, el PNV?". En esta línea, ha recordado que la formación jeltzale ha apuntado que es "recentralizadora". "Esa ha sido su frase, su primera palabra. ¿Eso es lo único que tiene que decir? ¿No les importa nada más?", ha concluido.



Respecto al control del déficit y la limitación de la capacidad del gasto ha señalado que se están produciendo "recorte tras recorte" a todos los países hasta "ahogarlos" e impedirles dar un impulso público a sus economías lo que ha traído como resultado "recesión en toda Europa y países como Grecia y Portugal abocados a la ruina y pobreza total para muchos años".

El lehendakari ha matizado que, por contra, para las entidades bancarias sí se han concedido recursos públicos, dinero que se les facilita a un interés del 1%, mientras que los bancos, luego, "se lo dan a los países al 3%", circunstancia que ha calificado de "escándalo".