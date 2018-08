Política

Congreso de los Diputados

Interior: 'ETA tiene una dimensión política que no podemos obviar'

15/02/2012

Amaiur responde que el Gobierno "coincide" con la coalición abertzale en la necesidad de trabajar desde la política para solucionar el conflicto vasco.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha asegurado que ETA "hoy en día no es sólo un problema policial" sino que tiene "una dimensión política que no podemos obviar", por lo que hay que actuar con prudencia, inteligencia y eficacia.



Fernández Díaz se ha expresado hoy así en su respuesta a una interpelación de la presidenta y diputada de UPyD, Rosa Díez, en la que ha pedido al Gobierno que actúe para ilegalizar Bildu y Amaiur.



El ministro ha hecho hincapié en que "hay que saber gestionar" la nueva situación de ETA y actuar no como "cuando estaba en plena capacidad operativa, asesinando, aterrorizando y extorsionando", sino como está ahora, "diezmada", derrotada por el Estado de derecho y habiendo hecho la declaración del cese definitivo de su actividad armada.



Ante estas palabras, el portavoz de Amaiur en el Congreso, Xabier Errekondo, ha valorado hoy que el Gobierno "coincida" con la coalición abertzale en la necesidad de trabajar desde la política en favor de la resolución del conflicto vasco.



El portavoz de Amaiur ha señalado que esta postura del Gobierno se debe a que el PP está "solo" y se siente "debilitado" en el País Vasco, de ahí que quiera recuperar la iniciativa política, aunque ha advertido de que no puede hacerlo contando sólo con el PSOE y el PNV, sino que debe tener también en cuenta a la "izquierda soberanista".

Errekondo ha subrayado que Amaiur "rechaza toda expresión de violencia" y defiende trabajar "única y exclusivamente desde las vías pacíficas y democráticas".