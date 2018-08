Política

Congreso del PP

Basagoiti pide 'más unidad' democrática en el 'inminente' final de ETA

Redacción

18/02/2012

Antonio Basagoiti ha defendido en el congreso de Sevilla que "los etarras y su entorno no pueden obtener beneficios por dejar de matar".

El presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, ha demandado más unidad en el "inminente" final de ETA para "todos juntos estampar el sello de la victoria de la democracia".



Así se ha manifestado el líder de los populares vascos durante la segunda jornada del congreso de Sevilla, cuando le ha tocado defender la ponencia política de su partido, en cuya redacción ha participado.



La ponencia incluye referencias a ETA y Basagoiti ha explicado esta mención con sus palabras. Ha pedido más unidad contra la banda terrorista para que la historia no la escriban los que han de quedar derrotados, ni siquiera sus "amanuenses" o los que inexcusablemente deben reconocer su "trayectoria criminal".



A su juicio, "es imprescindible en Euskadi y en Navarra el fomento de la libertad, la ciudadanía y las instituciones" que consagra la Constitución, de modo que "quienes han hecho falsa virtud no deben encontrar para nada una recompensa". En suma, los etarras y su entorno "no pueden obtener beneficios por dejar de matar", y de ello, a su entender, "la mejor garantía" es el Gobierno de Mariano Rajoy.



El PP no se va a distraer, ha asegurado Basagoiti, y no se moverá de las peticiones y de la posición que ha mantenido siempre: ETA tiene que entregar las armas, rendirse para siempre y pedir perdón por los asesinatos y su violencia.



Ezker Batua pide al Gobierno 'normalizar' la política penitenciaria



Por su parte, militantes y simpatizantes deEzker Batua-Berdeak se han concentrado este sábado en Bilbao para solicitar al Ejecutivo de Mariano Rajoy una "normalización" en la política penitenciaria que permita la consolidación del "proceso de paz".



El familiar de un preso de ETA encarcelado en Valladolid y afiliado de EB Félix Gonzalo ha abogado por normalizar la política penitenciaria y ha recordado que la misma está concebida "para la integración y no para la venganza", algo que, a su juicio, no se da con los presos de ETA y sus familiares.



Aznar pide distinguir entre víctimas y verdugos "sin un ápice de confusión"

Mientras tanto, el expresidente del Gobierno José María Aznar ha mostrado hoy en Sevilla su respaldo a la política antiterrorista del Ejecutivo de Mariano Rajoy para que caiga sobre los etarras "todo el peso de toda la ley", y ha abogado por distinguir entre víctimas y verdugos "sin un ápice de confusión".



El PP se compromete con la rebaja de impuestos en cuanto sea posible

El PP se ha comprometido en la ponencia económica debatida en su 17 Congreso Nacional, con la rebaja de impuestos en cuanto la situación lo permita.

Durante el debate de las enmiendas a la ponencia Económica del PP, se han aprobado 53 de las 308 que se habían presentado, se han transaccionado 150 y se han rechazado 105. Entre las enmiendas debatidas y aprobadas, están las que piden que se agilice la reforma del sector financiero o que se apoye la reforma laboral aprobada por el Gobierno.



Por otro lado, el PP ha pedido "un gran pacto político" que blinde la sanidad y la educación públicas, así como los servicios fundamentales a los ciudadanos, en estos momentos en los que la administración tiene "menos recursos que nunca".