Política

Pacificación y normalización

EA rechazará el pacto de Patxi López si no está la izquierda abertzale

Redacción

24/02/2012

Peio Urizar subraya la necesidad de cimentar un "pacto estratégico" entre todas las formaciones políticas para afrontar la consolidación de la paz.

El secretario general de EA, Peio Urizar, ha adelantado hoy que su formación pondrá objeciones a la propuesta del lehendakari, Patxi López, de lograr un acuerdo entre partidos para gestionar el fin de ETA, si éste se restringe a la Cámara Vasca, donde no está representada la izquierda abertzale.



Urizar ha contestado así en una rueda de prensa en Vitoria-Gasteiz a la iniciativa que poco antes ha presentado López en el Parlamento Vasco, donde ha apostado por trasladar a Euskadi el marco de unidad para consolidar la paz acordado el pasado martes en el Congreso de los Diputados entre la mayoría de los partidos, incluido el PP y el PNV.



El secretario general de EA ha manifestado que esperará a que se concrete la iniciativa del lehendakari, pero ha dejado claro que su apuesta es la constitución de una "mesa de partidos".



Ha advertido de que si la propuesta de López se "circunscribe exclusivamente al Parlamento Vasco", la "lectura lógica" es que "no representa a toda la sociedad vasca" y pondrá "objeciones".



Urizar ha afirmado que el lehendakari es consciente de que el acuerdo alcanzado en Madrid no es válido para Euskadi porque "se queda cojo", algo que, a su juicio, también reconocen los partidos constitucionalistas.



"Es una constatación mayoritaria de la sociedad que hay que avanzar a través de la negociación", pero de forma que puedan "sentarse todos" los partidos, y ha afirmado que los únicos que ponen reticencias públicamente son el PP y UPyD.



Ha subrayado también la necesidad de cimentar un "pacto estratégico" entre formaciones políticas para afrontar la consolidación de la paz.



Al respecto, ha subrayado que EA ha dado pasos en este sentido en los dos últimos años con los acuerdos alcanzados con la izquierda abertzale, Alternatiba o Aralar y ha asegurado que está trabajando para ampliarlo hasta abarcar "una visión nacional de Euskal Herria" que vaya "más allá" de pactos electorales.

Críticas al PNV



Urizar ha arremetido contra el PNV por su presencia en el acuerdo alcanzado en el Congreso en el que se instaba al Gobierno a dialogar con todas las fuerzas democráticas en la búsqueda de la disolución definitiva de ETA y para cuya elaboración no se contó con Amaiur.



A su juicio, el PNV se "ha quitado la careta" al ser coautor de una hoja de ruta para la normalización en Euskadi "escrita desde parámetros que priman los intereses del Estado español".



Urizar ha subrayado que el "papel que corresponde a Madrid en estos momentos" se limita a "acometer de una vez los temas técnicos con ETA" y ha recordado que la representatividad del PP en el País Vasco no es la misma que en el resto del Estado.



Para EA es un "sinsentido" que el PNV y el PSOE "no tengan ningún problema para acordar con el PP enrocado en la negación, dejando fuera al independentismo".



El acuerdo materializado el martes demuestra que sus firmantes tienen "un pacto" cuya consecuencia puede ser la lentitud del ritmo del proceso de consolidación de la paz y la "acotación" de los temas

que deben de tratarse, ha destacado.