Política

Reacción del PP

El PP cree que la IA no ha cambiado, sino que manipula el lenguaje

Redacción

26/02/2012

Leopoldo Barreda considera que la declaración de la izquierda abertzale es "insuficiente" porque "no rompe definitivamente con ETA".

El portavoz adjunto del PP en el Congreso de los Diputados, Leopoldo Barreda, ha considerado que en el

documento presentado hoy por la izquierda abertzale en Donostia "no hay cambio, sino manipulación del lenguaje".



Barreda ha considerado que es necesario leer el documento "en su conjunto y no sacar una frase del contexto", y ha asegurado que el pronunciamiento de hoy de laizquierda abertzale es "insuficiente" porque "no rompedefinitivamente con ETA".



A su juicio, lo que sí significaría "un cambio de actitud" yrepresentaría la "llegada a la democracia" de la izquierda abertzale

sería "exigir a ETA su disolución definitiva e incondicional,reconocer su responsabilidad en el daño causado, exigir la entrega de las armas, la colaboración con la justicia y reconocer lalegitimidad de las instituciones".



Además, ha criticado que en el texto se "equipara a ETA con los demócratas, se equipara a las víctimas de ETA con no se sabe qué colectivos y se esfuerza en situar a ETA en el centro del debate en vez de exigirle su disolución".