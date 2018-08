Política

Reacción del Gobierno Vasco

El Gobierno Vasco no considera creíbles las disculpas de la IA

26/02/2012

El Gobierno Vasco sostiene que "las disculpas podrán ser aceptadas cuando pidan a ETA su disolución definitiva".

El consejero de Interior del Gobierno Vasco, Rodolfo Ares, considera que "el abertzalismo radical, una vez más, se refugia en la ambigüedad del lenguaje y en equiparaciones inaceptables para evitar decir lo que tiene que decir, si quiere ser creíble ante las víctimas del terrorismo de ETA y el conjunto de la sociedad vasca".

Ares sostiene que las condolencias del "abertzalismo radical" por la "insensibilidad" mostrada durante tantos años ante el dolor causado por ETA a sus centenares de víctimas difícilmente podrán ser aceptadas como sinceras por sus destinatarios mientras no pida a ETA su disolución definitiva sin esperar ningún tipo de contrapartida; "mientras no manifieste públicamente la ilegitimidad absoluta e injustificable de la violencia terrorista, y mientras no reconozca su responsabilidad política por haber respaldado o disculpado hasta ayer mismo las actividades criminales de la organización terrorista