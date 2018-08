Política

Violencia contra las mujeres

Los escoltas ofrecen su experiencia para proteger a maltratadas

Redacción

29/02/2012

Los escoltas privados han mostrado hoy su disposición a proteger a las víctimas de violencia de género en situación de riesgo extremo si así lo precisa el Ministerio del Interior y han ofrecido sus 25 años de experiencia en la protección de la ciudadanía.

Lo ha hecho el presidente de la Asociación Española de escoltas (ASES), Vicente del Amo, en una rueda de prensa en la que ha presentado un plan de reubicación para escoltas ante la reducción de estos efectivos tras el cese de la violencia de ETA y la crisis económica: de 5.500 en 2009 han pasado a estar sólo 1.500 en activo.

La propuesta de la ASES, que ha registrado en el Ministerio del Interior, plantea que los escoltas privados sean destinados a

proteger a víctimas de violencia de género, a garantizar la seguridad aérea y también la de altos cargos del Estado como

ministros o secretarios de Estado.

En cuanto a la protección de las víctimas de violencia machista, Del Amo ha indicado que en el País Vasco ya se hace desde hace algunos años: 23 mujeres tienen escolta privado las 24 horas "con discreción y eficiencia", a cargo de los presupuestos de esa comunidad autónoma.

"Creemos que podemos hacer un gran papel", ha estimado el presidente de la ASES, quien ha dicho que la ley contra la violencia de género no ha solucionado "en absoluto" el problema de los crímenes machistas.

A juicio de Del Amo, la secretaría de Estado de Seguridad podría "encajar" la propuesta y además ha dicho que algunos miembros del Gobierno han manifestado públicamente que les gusta la idea.

No obstante, fuentes de Interior han asegurado a Efe que si bien la decisión al respecto no está tomada, esta propuesta de la ASES "no es prioritaria".