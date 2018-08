Política

Entrevista en Radio Euskadi

Semper dice al PNV que no se puede gobernar desde la oposición

Radio Euskadi

01/03/2012

El presidente del PP de Gipuzkoa ha advertido de que en Gipuzkoa hay "un problemón" porque Bildu "no sabe gestionar" ni la Diputación ni el Ayuntamiento.

El presidente del PP de Gipuzkoa, Borja Semper, ha respondido hoy al PNV "con toda rotundidad", que "es mentira y no se puede gobernar desde la oposición" en Gipuzkoa, donde, ha advertido, la gestión de Bildu va a llegar al territorio a la "parálisis total".

El presidente del PNV, Iñigo Urkullu, propuso "gobernar desde la oposición" en ese territorio, "en vez de presentar mociones de censura" como había propuesto el Partido Popular.

En una entrevista en Radio Euskadi, Semper ha opinado que desde la oposición el PNV podrá "controlar la acción del gobierno foral", "ejercer una presión política y denunciar lo que hace" la Diputación en manos de Bildu, "pero gobernar desde la oposición es mentira, no se puede, es materialmente imposible".

Por ello, ha advertido de que en Gipuzkoa hay "un problemón" porque Bildu "no sabe gestionar" ni la Diputación ni el Ayuntamiento, "y lo peor es que no les importa", porque consideran "que los ciudadanos no les han votado para gestionar sino para otras cosas".

Sémper ha advertido del "riesgo" de que esa situación, de tener instituciones en manos de Bildu, "se extienda a buena parte de Euskadi" y por ello, el PP ha ofrecido a PNV y PSE "un acuerdo para conformar gobiernos alternativos y garantizar que Gipuzkoa no va a la parálisis total".