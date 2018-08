Política

El decreto de víctimas policiales pide 'estructuras de reparación'

03/03/2012

La exmagistrada Manuela Carmena, redactora del decreto de víctimas policiales, dice que "no podemos enjuiciar la actitud de quienes hayan podido ser los autores ya que esto no es un órgano judicial".

La exmagistrada Manuela Carmena, encargada de redactar el proyecto de decreto que regulará el reconocimiento y la reparación a las personas que entre 1968 y 1978 sufrieron acciones indebidas de las Fuerzas de Seguridad en el contexto de la violencia de motivación política, ha subrayado la necesidad de que haya "estructuras de reparación".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, Carmena, que ha destacado las numerosas aportaciones que se están recibiendo para la elaboración del proyecto de decreto, ha explicado que éste supone "un ejercicio de solidaridad".

Carmena ha puntualizado que "lo que queremos decir es que hubo acciones violentas que no debía haber contra un franquismo violento, pero nunca, nunca, se puede luchar contra una violencia ilegítima cometiendo actos ilegítimos". "Y, si se hace --ha aseverado--, hay que indemnizar a esas víctimas. Hay que repararlas, hay que conseguir que pueda salir adelante su justicia, su verdad".

No obstante, ha precisado que "nos vamos a limitar a analizar el sufrimiento" porque "lo que no podemos hacer es enjuiciar la actitud de quienes hayan podido ser los autores o los victimarios" ya que "esto no es un órgano judicial".