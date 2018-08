Política

Parlamento Vasco

Aplazada la creación del foro de paz por la falta de apoyo del PP

Redacción

08/03/2012

El PNV considera que el acuerdo se ha frustrado debido a que "no ha habido un trabajo de cocina suficiente", mientras que el PSE cree que el PP necesita "tiempo" para adaptarse al nuevo escenario.

Aralar ha decidido aplazar el debate y votación de la moción para crear una ponencia parlamentaria para la convivencia ante la imposibilidad de sumar a la misma al PP. Esta decisión ha contado con la complicidad de la mayoría de los grupos, incluido el PP,quey conseguir un acuerdo.

La aprobación de esta moción iba a permitir llevar adelante la propuesta del lehendakari Patxi López de crear una ponencia para consensuar medidas para "acelerar el fin definitivo del terrorismo y consolidar la libertad plena".

La intención de los partidos vascos era aprovechar el debate y votación de una moción de Aralar sobre este mismo tema para pactar la creación, contenido y fines de este foro. Los grupos políticos han estado negociando durante estos últimos días y la mañana y la tarde de este jueves textos concretos y las condiciones de los mismos

Ezenarro no ha explicado la clave del desacuerdo. No obstante, el PP reconoce abiertamente que no iba a votar a favor debido a que "no contamos con la garantía de que la ponencia no vaya a abrir sus puertas a la izquierda abertzale", y confía en que el nuevo tiempo disponible sirva para disipar dudas, crear un escenario de confianza y lograr el consenso.

PNV



El PNV estaba dispuesto a firmar la creación de la ponencia y considera que el acuerdo se ha frustrado debido a que "no ha habido un trabajo de cocina suficiente". El portavoz jeltzale, Joseba Egibar, ha realizado esta interpretación del discurso crítico y la petición de garantías del presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, al lehendakari y su decisión final de desmarcarse.



El portavoz 'jeltzale' en la Cámara ha confiado en que este aplazamiento contribuya a lograr dicho consenso, de forma que una ponencia de este tipo "no arranque con una discrepancia estructural".





PSE

El portavoz del PSE en el Parlamento vasco, José Antonio Pastor, ha responsabilizado al PP de falta de acuerdo en torno a la creación de una ponencia sobre paz y convivencia en el Parlamento, ya que "en el ultimo momento, ha impedido que se alcanzara el consenso", aunque ha defendido que espera que "en los próximos días la voluntad de consenso se imponga". "Supongo que el PP necesita tiempo, reciclarse a la nueva situación que les ha podido producir cierto vértigo", ha indicado.

El portavoz parlamentario socialista ha defendido que el debate de este jueves por la mañana en el que el lehendakari ha presentado sus propuestas para la consolidación de la paz en Euskadi ha sido "muy clarificador" porque "ha demostrado que hay un lehendakari con liderazgo y capacidad de iniciativa para cerrar el ciclo del terrorismo y asentar la convivencia en Euskadi".



PP



El secretario general del PP vasco, Iñaki Oyarzábal, ha asegurado que hay "terreno para el acuerdo" en torno a una ponencia para afrontar el final del terrorismo, algo que, a su juicio, ha impedido la "torpeza" con la que ha actuado el lehendakari, Patxi López.



Ha criticado que el PSE-EE haya "sembrado la confusión" en esta materia, sin especificar para qué se quiere la ponencia y sin tener claro que no se puede "recorrer el final del terrorismo sin la comprensión de las víctimas, de la mano de los que han provocado el dolor".