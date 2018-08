Política

Fernández Díaz rechaza que la IA participe en el foro de paz

Redacción

08/03/2012

"Mientras la izquierda abertzale no exija a ETA la disolución incondicional y pida perdón a las víctimas, a mí me parece que no procede que estén en esa mesa", ha dicho el ministro de Interior.

Jorge Fernández Díaz, durante una reunión en Bruselas. Efe. Jorge Fernández Díaz, durante una reunión en Bruselas. Efe.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, considera que la izquierda abertzale no debe estar presente en el "foro para la convivencia", hasta que exija la disolución de ETA y pida perdón a las víctimas del terrorismo. "Mientras la izquierda abertzale no exija a ETA la disolución incondicional y pida el perdón que ha de pedir a las víctimas, a mí me parece que no procede que estén en esa mesa", ha dicho Fernández Díaz.



"Ni Amaiur, ni Bildu, ni en general la izquierda abertzale ha pedido en ningún momento a ETA que se disuelva, ni ha asumido la parte de responsabilidad importantísima que tiene", ha dicho. Durante muchos años ETA "ha estado atentando, extorsionando y asesinando a multitud de ciudadanos vascos y españoles en general", sin que la izquierda abertzale "haya asumido el daño causado". "Creo que algunos, y quiero quedarme ahí por mi responsabilidad institucional, están mirando permanentemente y demasiado de reojo a las elecciones autonómicas vascas próximas en lugar de al objetivo que nos debería convocar a todos, que es el de la disolución incondicional de ETA", ha agregado. La propuesta del lehendakari, Patxi López, de crear un foro parlamentario para ayudar a consolidar la convivencia y el final de ETA se ha topado con la oposición del PP y de UPyD por el peligro de que se convierta en un "coladero por el que acabe entrando Batasuna".



